Wagenknecht fordert Ende des inszenierten Parteientheaters

Die Fraktionsvorsitzende der

Linken, Sahra Wagenknecht, fordert nach dem Koalitionsausschuss von

der Regierung, sich mehr mit den existenziellen Problemen der Bürger

zu beschäftigen. „Was sich die Menschen in diesem Land wirklich

wünschen, ist ein Ende des inszenierten Parteientheaters, wie wir es

gerade bei der Koalition erleben“, sagte Wagenknecht im phoenix

tagesgespräch. „Sie wünschen sich eine Politik, die sich an ihren

Interessen orientiert.“ Der Asylstreit beschäftige die Bevölkerung

nicht so stark wie die Union. Viel mehr fürchteten sich die Deutschen

vor „steigenden Mieten, dem wachsenden Niedriglohnsektor und

Altersarmut“.

