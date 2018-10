Wahl in Hessen: ZDF mit Live-Sendung und „Berliner Runde“ / „ZDF-Morgenmagazin“ am Freitag mit Live-Interviews der Spitzenkandidaten (FOTO)

Zwei Wochen nach der Landtagswahl in Bayern richten sich dieBlicke nach Hessen: 4,4 Millionen Wahlberechtigte stimmen dort überihren neuen Landtag ab. Laut jüngsten Umfragen wird es für dieamtierende schwarz-grüne Regierung nicht für eine Mehrheit reichen.Am Sonntag, 28. Oktober 2018, berichtet das ZDF ab 17.40 Uhr live vonder Wahl in Hessen. ZDF-Moderatorin Bettina Schausten begrüßt dieZuschauer aus dem Wahlstudio in Wiesbaden. Die Hochrechnungen undAnalysen präsentiert ZDF-Politikchef Matthias Fornoff. In der„heute“-Sendung um 19.00 Uhr stellen sich die Spitzenkandidatinnenund -kandidaten der Parteien den Fragen von Bettina Schausten undPeter Wagner, dem ZDF-Landesstudioleiter in Hessen. In der „BerlinerRunde“ gegen 19.35 Uhr begrüßt der stellvertretende ZDF-ChefredakteurElmar Theveßen die Vertreter der im Bundestag vertretenen Parteienzum Schlagabtausch im ZDF-Hauptstadtstudio.

Die Spitzenkandidaten der Parteien, die laut der aktuellen

Umfragen bei der Wahl in Hessen über die Fünf-Prozent-Hürde kommen

werden, sind am Freitag, 26. Oktober 2018, im „ZDF-Morgenmagazin“ zu

Gast. Ab 6.00 Uhr werden sie im Halbstundenrhythmus von

„ZDF-Morgenmagazin“-Redaktionsleiter Andreas Wunn live in einem Cafe

auf dem Marktplatz in Wiesbaden interviewt. Ministerpräsident Volker

Bouffier ist um 8.00 Uhr Gesprächsgast.

Dessen schwarz-grüne Regierungskoalition arbeitete fünf Jahre lang

weitgehend geräuschlos, doch am kommenden Sonntag dürfte sie den

Umfragen zufolge zu Ende gehen. Das liegt weniger an den Grünen, die

mit den beiden Spitzenkandidaten Tarek Al-Wazir und Priska Hinz ins

Rennen gehen, sich derzeit geradezu in einem Höhenflug befinden und

über gute Umfragewerte freuen können. Vielmehr liegen die Werte der

CDU weit unter dem Wahlergebnis von 2013. Die FDP um Spitzenkandidat

René Rock, die sich bei der vergangenen Wahl in den Landtag zitterte,

präsentiert sich selbstbewusst. Bei der SPD versucht Spitzenkandidat

Thorsten Schäfer-Gümbel im dritten Anlauf, Regierungschef zu werden,

doch die Umfragewerte sprechen noch nicht dafür. Die Linke mit den

Spitzenkandidaten Janine Wissler und Jan Schalauske setzt im

Wahlkampf mit sozialem Wohnungsbau und kostenlosem Nahverkehr bereits

auf Themen für die künftige Oppositionsarbeit. Und mit der

Landtagswahl in Hessen zieht die AfD mit Spitzenkandidat Rainer Rahn

voraussichtlich auch in den letzten der 16 Landtage ein.

Am Wahlsonntag sendet das ZDF ab 17.40 Uhr vom Schlossplatz am

Landtag in Wiesbaden. Nach den 19.00-Uhr-„heute“-Nachrichten mit

Barbara Hahlweg präsentieren Bettina Schausten und Matthias Fornoff

ab 19.25 Uhr neueste Prognosen, Reaktionen und Analysen aus dem

ZDF-Wahlstudio. Gegen 19.35 Uhr geben sie dann ab an die „Berliner

Runde“ mit Elmar Theveßen. Neueste Zahlen, Reaktionen und Analysen

gibt es noch einmal um 21.45 Uhr im 30-minütigen „heute journal“ mit

Christian Sievers. Alle Zahlen, Daten und Fakten sind zudem jederzeit

auf heute.de präsent.

