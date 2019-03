Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie-

?Die Dreigroschenoper? ist Bertolt Brechts berühmtestes Werk, das mit durschlagendem Erfolg die Bühnen der Welt eroberte und heute zu den weltweit meistgespielten Stücken zählt. Bereits kurz nach der Uraufführung der ?Dreigroschenoper? im Jahre 1928 sangen die Berliner auf den Straßen die Moritat von Mackie Messer oder den Kanonensong. Dieses ?Stück mit Musik? von Bertolt Brecht und Kurt Weill fing den Zeitgeist, der von sozialen und politischen Widersprüchen, gesellschaftlichem Auseinanderdriften, aber auch übermütigem Amüsement, Freizügigkeit, Sinnlichkeit und großer künstlerischer Freiheit geprägt war, perfekt ein.

Auch wenn Brecht sehr gut von den Einnahmen aus seiner ?Dreigroschenoper? leben konnte, war ihm der Triumphzug seines Werkes suspekt. Auf die Frage, was den Erfolg ausmachen würde, antwortete er in einen Interview: ?Ich fürchte, all das, worauf es mir nicht ankam: die romantische Handlung, die Liebesgeschichte, das Musikalische ?? Worauf es ihm den angekommen sei, soll der Interviewer weitergefragt haben: ?Auf die Gesellschaftskritik?, lautete die Antwort. Das Heilbronner Inszenierungsteam um Thomas Winter (Regie), Heiko Lippmann (Musikalische Leitung) und Ulv Jacobsen (Ausstattung) möchte verstärkt der gesellschaftskritischen Dimension des Werkes nachspüren. Brecht hat sie mit einem Satz auf den Punkt gebracht: ?Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.?

Premiere ist am 16. März 2019 im Großen Haus mit Oliver Firit als Mackie Messer, Stefan Eichberg als Mr. Peachum und Stella Goritzki als Polly Peachum. Für die Rolle der Mrs. Peachum konnte die bekannte Film- und Fernsehschauspielerin Angelika Bartsch gewonnen werden, die aus Heilbronn stammt und nun erstmals auf der Bühne ihrer Heimatstadt zu sehen ist.

Zum Inhalt

?Die Dreigroschenoper? spielt bei den Ärmsten der Armen in der Londoner Unterwelt. Hier hat der Bettlerkönig Peachum das Sagen. Er verkleidet arme Leute als Bettler, schickt sie auf die Straßen und lebt von ihren ?Einnahmen?. Wer es wagt, auf eigene Rechnung zu arbeiten, bekommt es mit Peachums Schlägern zu tun.

Sein schärfster Konkurrent ist Macheath, genannt Mackie Messer, ein Mann, der über Leichen geht und beste Beziehungen zur Polizei unterhält. Als Peachum hört, dass ausgerechnet Macheath seine Tochter Polly entführt und geheiratet hat, schäumt er vor Wut und will ihn an den Galgen bringen. Mrs. Peachum indes will ihre Tochter mit List von dem Mann abbringen. Sie weiß, dass Mackie Messer ein notorischer Frauenheld ist und rechnet damit, dass er trotz seiner jungen Ehe weiterhin bei den Huren von London sein Vergnügen suchen wird. Sie setzt bei den Prostituierten ein Kopfgeld auf ihn aus und richtig: Er wird verraten und soll gehenkt werden.

Mackie Messer ruft den Leuten, die zu seiner Hinrichtung erschienen sind, zu: ?Wir kleinen bürgerlichen Handwerker, die wir mit dem biederen Brecheisen an den Nickelkassen der kleinen Ladenbesitzer arbeiten, werden von den Großunternehmern verschlungen, hinter denen die Banken stehen. Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Was ist die Ermordung eines Mannes gegen die Anstellung eines Mannes?? Angesichts dieser Worte kann man kaum glauben, dass die ?Dreigroschenoper? schon 90 Jahre alt ist, so aktuell erscheinen die sozialen und wirtschaftlichen Missstände und die gesellschaftlichen Mechanismen nach der unsere kapitalistische Gesellschaft funktioniert, noch heute.

Geniale Mischung aus geistigem und elementarem Theater

Elisabeth Hauptmann machte Bertolt Brecht 1927 auf John Gays ?The Beggar?s Opera? (1728) aufmerksam und übersetzte sie. Brecht, damals gerade erst 30 Jahre alt, bearbeitete zusammen mit Kurt Weill den Stoff neu. Ernst Josef Aufricht, ein Theatermann mit Gespür fürs Außergewöhnliche, eröffnete seine Intendanz am Berliner Theater am Schiffbauerdamm mit der Uraufführung der ?Dreigroschenoper?, die zum großen Triumph geriet und den Grundstein für Brechts Weltruhm legte. In seinen Memoiren begründete Aufricht den Erfolg mit der ?geniale(n) Mischung aus geistigem und elementarem Theater. ?Die Dreigroschenoper? besaß alle Ingredienzien eines bedeutenden Bühnenwerks: sie war aktuell und doch zeitlos, ein Volksstück und dabei doch intellektuell, dramatisch und melodramatisch, tragisch und komisch. Und die Musik, die konnte man einfach nicht vergessen.?

Premiere am 16. März 2019, 19.30 Uhr, Großes Haus Theater Heilbronn

Die Dreigroschenoper

Schauspiel mit Musik von Bertolt Brecht und Kurt Weill

Inszenierung: Thomas Winter

Musikalische Leitung: Heiko Lippmann

Ausstattung: Ulv Jacobsen

Choreografie: Barbara Buck

Dramaturgie: Dr. Mirjam Meuser

Es spielen:

Macheath, genannt Mackie Messer: Oliver Firit

Jonathan Jeremiah Peachum: Stefan Eichberg

Celia Peachum, seine Frau: Angelika Bartsch

Polly Paechum, seine Tochter: Stella Goritzki

Brown, oberster Polizeichef von London: Tobias D. Weber

Spelunken-Jenny: Judith Lilly Raab

Lucy, Browns Tochter: Malin Kemper

Filch/Pastor Kimball: Frank Lienert-Mondanelli

Platte/Bettler/Huren/Konstabler: Anjo Czernich, Lucas Janson, Gabriel Kemmether, Malin Kemper, Mirjam Kuhn, Frank Lienert-Mondanelli

Klavier/Harmonium/Celesta: Heiko Lippmann/Marcus Herzer

Altsaxofon/Flöte/Kleine Flöte/Klarinette/Sopransaxofon/Baritonsaxofon: Johannes Reinhuber/Dirk Rumig

Tenorsaxofon/Klarinette/Fagott/Sopransaxofon: Michael Toursel

Trompete 1: Igor Rudytskyy

Posaune/Kontrabass: Tobias Scheibeck

Schlagzeug/Trompete 2: Christoph Sabadinowitsch

Bandoneon: Karin Eckstein/Roland Senft

Gitarren/Cello: Johannes Weik/Philipp Tress