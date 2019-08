WAZ: Bsirske nennt AfD-Wirtschaftsprogramm „strunzdumm und gemeingefährlich“ / Verdi-Chef warnt vor Rechtsruck im Osten, IG-Metall-Chef Hofmann für „klare Kante“

Verdi-Chef Frank Bsirske warnt vor einem Rechtsruck

bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland — auch, weil mit der AfD

eine Rückkehr neoliberaler Politik drohe. „Ihre Radikalisierung ins

Völkische lenkt davon ab, dass sie in der Sozialpolitik eher einer

radikalisierten FDP gleicht“, sagte Bsirske der Westdeutschen

Allgemeinen Zeitung (WAZ, Samstagausgabe).

Die AfD-Spitze erwärme sich dafür, die gesetzliche Renten- und

Arbeitslosenversicherung abzuschaffen. Sie wolle auch die

Erbschaftssteuer abschaffen. „Und sie will zurück zur D-Mark – was

einen Aufwertungsschock zur Folge hätte und unsere Exporte verteuern

würde“, sagte Bsirske. „Den Marsch in die nächste Wirtschaftskrise

zum Programm zu erheben, das ist nicht nur strunzdumm, sondern

gemeingefährlich. Den Interessen der Arbeitnehmer läuft das diametral

entgegen.“

„Rechtspopulisten schüren Verunsicherung und Ängste“, warnt auch

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann, ohne die AfD zu nennen. Sie hätten

„keine Antwort auf die Herausforderungen des strukturellen Wandels“,

sagte er der WAZ. Und betonte: „Die Gewerkschaften haben eine lange

antifaschistische und antirassistische Tradition und sehen sich in

gesellschaftspolitischer Verantwortung, klare Kante zu zeigen.“

Die etablierten Parteien müssten sich mit der AfD

auseinandersetzen und gleichzeitig die Sorgen der Menschen ernst

nehmen, mahnte der Verdi-Chef. „Es treibt eben viele um, ob sie

künftig ihre Wohnung noch bezahlen können oder die Altersrente

reichen wird um anständig über die Runden zu kommen“, sagte Bsirske,

„da muss man ran.“ Die AfD tue genau das aber eben nicht, betonte er.

Umfragen sehen die AfD vor den Landtagswahlen in Brandenburg vorn,

in Sachsen kämpft sie mit der CDU darum, stärkste Partei zu werden,

in Thüringen mit der Linkspartei. Brandenburg und Sachsen wählen am

1. September, Thüringen am 27. Oktober.

