Rheinische Post: Ex-Umweltminister Töpfer fordert höhere Mehrwertsteuer für SUVs

Der frühere Umweltminister Klaus Töpfer hält

eine Reform der Mehrwertsteuersätze zur Erreichung der Klimaziele für

sinnvoll. Der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag) sagte der

CDU-Politiker: „Warum wird klimafreundliches Verhalten, etwa das

Bahnfahren, nicht direkt beim Ticketpreis über die Mehrwertsteuer

begünstigt und an anderer Stelle klimaschädliches Konsumverhalten

verteuert oder zumindest nicht noch belohnt?“ Die Mehrwertsteuer sei

dafür die direkt nutzbare steuerliche Lenkung. „Ein Auto, das groß

ist und viel emittiert, muss dann beim Kauf anders besteuert werden.

Das wäre de facto eine SUV-Steuer über die Mehrwertsteuer.“ Wer ein

derartiges Auto unbedingt haben wolle, müsse eine höhere

Mehrwertsteuer zahlen.

Erforderlich, so Töpfer, sei zudem ein neues Energiesteuersystem

und klare ordnungsrechtliche Vorgaben. „Wir zahlen heute bereits rund

60 Milliarden Euro pro Jahr an Energiesteuern, allerdings in völliger

Klimablindheit.“ Vieles sei kontraproduktiv ausgestaltet. „Bei der

EEG-Umlage wird der Strom belastet, der ja gerade günstiger werden

soll, da er mit erneuerbaren Energieen erzeugt wird. Wir brauchen

Klimarationalität bei einer Reform der Energiesteuern. Mich wundert

es, dass der Finanzminister sich dazu nicht äußert“, so Töpfer.

