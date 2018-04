WAZ: Evonik verhandeltüber Sozialplan – Betriebsrat droht mit Nein zum geplanten Verkauf des Methacrylat-Geschäfts

Beim Essener Chemiekonzern Evonik haben

Verhandlungen über einen Sozialplan begonnen. „Wir führen nun

Gespräche über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan“, sagte

Evonik-Gesamtbetriebsratschef Martin Albers der „Westdeutschen

Allgemeinen Zeitung“ (WAZ, Dienstagausgabe). „Ein erstes Treffen zum

Auftakt hat es bereits gegeben, aber wir stehen noch ganz am Anfang.“

Der neue Vorstandschef Christian Kullmann will die Kosten in der

Verwaltung und im Vertrieb des Konzerns um 200 Millionen Euro pro

Jahr senken. Bislang ist noch nicht bekannt, wie viele Arbeitsplätze

wegfallen sollen. Weltweit beschäftigt Evonik derzeit 36.500

Mitarbeiter. Er wolle den Stellenabbau möglichst gering halten, sagte

Albers. „Bevor Arbeitsplätze wegfallen, sollten wir vor allem prüfen,

ob Einsparungen bei Sachkosten möglich sind.“ Wie mögliche

Abfindungen aussehen könnten, werde „sicherlich auch Teil der

Gespräche sein“, sagte Albers.

Durch einen Verkauf des Methacrylat-Geschäfts mit der

Evonik-Traditionsmarke Plexiglas könnte jeder zehnte Mitarbeiter den

Essener Konzern verlassen. Gesamtbetriebsratschef Albers knüpft einen

möglichen Verkauf des Bereichs mit 3700 Beschäftigten an Bedingungen

und droht mit einem Nein zu den Plänen des Vorstands. Es dürfe

„keinen Verkauf um jeden Preis“ geben, sagte Albers der WAZ. „Aus

unserer Sicht gilt es, eine Reihe von Bedingungen zu erfüllen, bevor

es zu einer solchen Transaktion kommt. Dazu gehört unter anderem,

dass die betroffenen Beschäftigten einen erweiterten Kündigungsschutz

erhalten müssen. Auch die tarifvertraglichen, kollektivrechtlichen

und individuellen Zusagen müssen Bestand haben.“ Derzeit gilt bei

Evonik ein Kündigungsschutz bis Ende 2021. Albers drohte mit einem

Nein zu den Verkaufsplänen: „Wir haben dem Vorstand klar gemacht,

dass es ohne solche Zusagen keinen Verkauf geben wird.“

