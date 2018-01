WAZ: Groschek dämpft Hoffnungen auf Groko-Nachverhandlungen

Nordrhein-Westfalens SPD-Chef Michael Groschek hat

seine Partei vor zu hohen Erwartungen an Nachverhandlungen des

Sondierungsergebnisses mit der Union gewarnt. „Natürlich ist das

Sondierungspapier kein fertiger Koalitionsvertrag. Wir dürfen aber

nicht mehr versprechen, als wir am Ende halten können“, sagte

Groschek der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung

(WAZ, Montagausgabe). Vor einem Vorbereitungstreffen der

NRW-Delegierten für den Bundesparteitag mit Parteichef Martin Schulz

am heutigen Montag in Dortmund beschrieb Groschek den größten

Landesverband als unentschieden: „Die Diskussionen in den kommenden

Tagen werden sicherlich so, wie man das von einer lebendigen Partei

erwartet.“ Die NRW-SPD stellt beim Parteitag am kommenden Sonntag in

Bonn 144 von 600 Delegierten und gilt deshalb als ausschlaggebend für

die Frage, ob Schulz grünes Licht für offizielle

Koalitionsverhandlungen mit der Union bekommt. Groschek, der dem

Sondierungsteam angehörte und die Ergebnisse für einen guten

Kompromiss hält, redete seinen Genossen ins Gewissen: „Ein Nein muss

mindestens so gut begründet sein wie ein Ja. Denn eines ist klar:

Alle Verbesserungen, die wir in den Sondierungen für die Menschen

durchgesetzt haben, wird es ohne die SPD nicht geben.“

