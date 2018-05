WDR: Segregation in Deutschland erheblich gestiegen

In Deutschland bleiben Arme und Reiche immer häufiger unter sich. Das

zeigt eine aktuelle Studie des Wissenschaftszentrums Berlin, die der

WDR-Redaktion Docupy exklusiv vorliegt. Die Bildungsforscher Marcel

Helbig und Stefanie Jähnen haben dafür 74 deutsche Städte mit über

100 000 Einwohnern daraufhin analysiert, wie sich SGB II („Hartz

IV“)-Empfänger über eine Stadt verteilen. „Wir haben herausgefunden,

dass die soziale Segregation zwischen 2004 und 2014 in gut 80 Prozent

der Städte angestiegen ist“, sagte Marcel Helbig dem

Reporterkollektiv Docupy.

Vor allem in den neuen Bundesländern spaltet sich die Gesellschaft

laut Studie immer mehr. In den ostdeutschen Städten gebe es eine

regelrechte Trennlinie, so die Forscher, zwischen den alten

Plattenbaugebieten und den neu restaurierten Innenstädten. Den

höchsten Anstieg verzeichneten ostdeutsche Städte wie Rostock,

Schwerin, Potsdam, Erfurt, Halle und Weimar.

Besonders drastische Auswirkungen habe Segregation für die Chancen

der Kinder aus ärmeren Familien. „Wir sehen in vielen Städten in

Deutschland mittlerweile Ballungen, wo in bestimmten Nachbarschaften

70 bis 80 Prozent der Kinder von Hartz IV-Leistungen leben“, sagt

Forscher Helbig im Film. „Das wiederum bedeutet für die Schulen eine

Ballung sozialer Probleme, die damit natürlich auch einhergehen.

Damit muss das Bildungssystem jeden Tag aufs Neue kämpfen.“ Aus der

Forschung wisse man, dass die Nachbarschaft auch den Bildungserfolg

beeinflusst, so die Wissenschaftler.

Wie wirkt sich Herkunft auf Lebenschancen in Deutschland aus, was

bedeuten die Forschungen der Bildungsforscher Marcel Helbig und

Stefanie Jähnen im Alltag? Das zeigt die Doku „Ungleichland –

Chancen“ heute Abend um 22.10 Uhr im WDR Fernsehen. Es ist die zweite

Folge aus der „Ungleichland“-Trilogie im WDR Fernsehen, die jetzt

schon in der WDR-Mediathek abrufbar ist.

https://www.wdr.de/programmvorschau/wdrfernsehen/sendung/2018-05-23/4

3269401/ungleichland-chancen.html

Die Studie ist als WZB Discussion Paper erschienen und steht als PDF

zum Download zur Verfügung:

https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2018/p18-001.pdf

Mehr Informationen auch auf: www.docupy.de

Fotos unter ARD-Foto.de

Pressekontakt:

WDR Presse und Information

Tel. 0221 220 7100

wdrpressedesk@wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell