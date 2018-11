Wechsel an der Spitze der Welthungerhilfe / Marlehn Thieme ist neue Präsidentin der Welthungerhilfe (FOTO)

Die Mitgliederversammlung der Welthungerhilfe hat gestern inBerlin eine neue Präsidentin gewählt. Marlehn Thieme wird dieOrganisation ab nun ehrenamtlich repräsentieren. Die bisherigePräsidentin Bärbel Dieckmann hat nach zehn Jahren aus privatenGründen ihr Amt niedergelegt. „Ich bin dankbar dafür, dass ich fürdiese ganz besondere Organisation zehn Jahre als ehrenamtlichePräsidentin arbeiten und sie nach außen vertreten konnte. DieWelthungerhilfe ist eine der großen deutschen Hilfsorganisationen,die in Tausenden von Entwicklungsprojekten und Programmen derhumanitären Hilfe die Lebenssituation von Menschen in Afrika, Asienund Lateinamerika verbessern konnte. Wir haben den uns möglichenBeitrag zur Reduzierung des Hungers in der Welt geleistet. Mein Dankgilt deshalb in besonderer Weise den 2500 Kollegen und Kolleginnen,die mit Kraft und Engagement, mit Wissen und Innovationsfähigkeit imInland und im Ausland in momentan 38 Ländern arbeiten. Sie haben mirimmer wieder gezeigt, wie mutig Menschen auch in herausforderndenKontexten und manchmal unter extremen Bedingungen wie im Südsudanoder der Zentralafrikanischen Republik Dinge bewegen“, betonteDieckmann. In der Amtszeit von Dieckmann hat sich die Welthungerhilfezu einem wichtigen Gesprächspartner sowohl in Deutschland als auch iminternationalen Bereich zum Thema Hunger und Armut entwickelt. DieOrganisation ist in den letzten zehn Jahren bei den privaten Spendenund den öffentlichen Zuschüssen stark gewachsen.

Marlehn Thieme ist seit 2004 Mitglied des Rates für Nachhaltige

Entwicklung und leitet das Gremium seit 2012 als Vorsitzende. Die

61-jährige Juristin ist außerdem seit 2003 Mitglied des Rates der

evangelischen Kirche und leitet den ZDF Fernsehrat. Sie verfügt über

langjährige Erfahrungen im Bereich der privaten Stiftungen. „Mein

großer Respekt gilt der beeindruckenden Leistung von Bärbel Dieckmann

und der Welthungerhilfe in den vergangenen zehn Jahren. Ich empfinde

es als Auszeichnung, mich für die Welthungerhilfe einsetzen zu

können, freue mich auf die anspruchsvolle Aufgabe und werde meine

breiten Erfahrungen einbringen. Hunger und Armut sind kein

unabwendbares Schicksal. Ich bin überzeugt, Menschen können etwas

bewegen und ich möchte meinen Beitrag dafür leisten“, sagte Thieme.

