Brinkhaus: Stephan Harbarth wird das Bundesverfassungsgericht bereichern

Stellvertretender Fraktionsvorsitzender kommt an

das oberste Gericht

Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag den stellvertretenden

Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Harbarth, zum

Richter des Bundesverfassungsgerichts gewählt. An diesem Freitag hat

nun der Bundesrat Harbarth zum Vizepräsidenten des Gerichts gewählt.

Dazu erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph

Brinkhaus:

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion gratuliert ihrem bisherigen

stellvertretenden Vorsitzenden Stephan Harbarth sehr herzlich zu

seiner Wahl als Richter des Bundesverfassungsgerichts durch den

Deutschen Bundestag und zum Vizepräsidenten durch den Bundesrat. Wir

wünschen ihm alles Gute im neuen Amt.

Mit Stephan Harbarth wurde ein überaus fachkundiger Rechtsexperte

in das höchste deutsche Gericht gewählt. Er hat langjährige

Berufserfahrung als Rechtsanwalt gesammelt und ist auch

rechtswissenschaftlich als Honorarprofessor an der

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und als Verfasser zahlreicher

juristischer Beiträge aktiv.

Stephan Harbarth hat in den vergangenen Jahren mit seiner

Expertise, aber auch mit der ihm eigenen Sachlichkeit die Innen- und

Rechtspolitik des Bundestages mitgeprägt. Er hat sich in seinem Amt

als stellvertretender Fraktionsvorsitzender große Verdienste um die

CDU/CSU-Bundestagsfraktion erworben. Er wird uns in der Fraktion sehr

fehlen. Wir sind sicher, dass Stephan Harbarth das höchste Gericht

Deutschlands bereichern wird.

Hintergrund:

Stephan Harbarth ist seit 2009 direkt gewählter

Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Rhein-Neckar und seit Juni

2016 stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

