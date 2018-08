Weichspülminister nimmt sein eigenes Polizeigesetz auseinander (FOTO)

Landesinnenminister Schröter (SPD) will die Schleierfahndung nurauf einzelne Straßen ausweiten, anstatt sie anlassunabhängig imganzen Land durchzuführen, wie es von der AfD-Fraktion gefordertwurde. Bislang ist sie nur in einem 30-Kilometer-Streifen entlang derBundesgrenze möglich. Schröter will speziell überwachte Durchgangs-und Transitstraßen sowie Raststätten genau benennen. Auch das inseinem eigenen Polizeigesetzesentwurf genannte Ausspähen vonMobiltelefonen (Quellen-TKÜ), die Online-Durchsuchungen, dieelektronische Fußfessel, der Einsatz von Sprengmitteln gegenPersonen, die verlängerten Gewahrsamsfristen und die Speicherfristenfür Videoaufnahmen will er wegen der harten Haltung des linkenKoalitionspartners überdenken.

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Thomas Jung, meint dazu:

„Was ist das für ein Weichspülminister? Erst geht er im

veröffentlichten Gesetzesentwurf erfreulicherweise hart gegen

Verbrecher vor. Dann wird er von der eigenen Courage verlassen und

von den Linken zurückgepfiffen. Er nimmt seinen eigenen

Gesetzesentwurf auseinander. Am lächerlichsten finde ich die Passage

zur Schleierfahndung. Schröter will wirklich den Verbrechern die

Straßenrouten bekannt geben, die per Schleierfahndung überwacht

werden. Ich frage mich, ob hier nicht der Irrsinn und ein zwanghaftes

Kompromissdenken eine unselige Allianz eingehen.“

Pressekontakt:

Lion Edler

Tel.: 0171 – 5654618

Mail: presse@afd-fraktion-brandenburg.de

Soziale Medien:

Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktion

Im Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.de

Bei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBB

Bei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/

Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell