Raketenstart auf Social Media – die Erfolgsgeschichte des 16-jährigen „okaylaurence“

Ist das Leben ein Wunschkonzert? Wenn es nach Laurence Will geht, „ja“. Gerade erst im Mai diesen Jahres hat Laurence begonnen, aktiv auf Instagram und Musically zu posten. Ein Hobbie, wie er findet. Doch innerhalb kürzester Zeit begeistert er mit seinen Videos und Bildern zahlreiche Anhänger. Unter dem Pseudonym „okaylaurence“ folgen ihm fast 60.000 Fans auf Musically und auf Instagram sind es bereits über 16.000 Anhänger.

Seine Fans konnte Laurence bereits hautnah auf verschiedenen Influencer Events treffen, z.B. auf dem Tubefestival oder der YOUinflue. Inzwischen wird okayLaurence von der Kölner Agentur #ARMY Management vertreten, die ihn unterstützt.

Der Schüler aus Hessen sieht es allerdings ganz locker: „Es ist schon aufregend, was gerade alles passiert. Dennoch versuche ich, am Boden zu bleiben und nicht abzuheben.“ Einer seiner Fans ist auch Sarah Lombardi. Über Instagram ist Laurence angeschrieben worden, ob er nicht Lust hätte, im neuen Musikvideo „Wunschkonzert“ von Sarah Lombardi mitzuwirken. Das Video ist seit Anfang August veröffentlicht und die Resonanz ist überwältigend.

„Mal sehen, was dieses Jahr noch möglich ist !!“ meint Laurence optimistisch. Nicht unbegründet, denn der Sprung vom Lipsync Video auf Musically zum Musikvideo ging wahrlich im Rekord Tempo – ein echter Raketenstart. Gerne würde er mehr in Richtung Schauspielerei und Modeln machen. Mal sehen, was Social Media noch alles ermöglicht.