Weidel: Auch Deutschland darf Migrationspakt nicht

unterzeichnen!

Nach den USA und Ungarn haben unsere Nachbarn aus Österreich

ebenfalls Klarsicht bewiesen und den Globalen Migrationspakt

abgelehnt. Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende der AfD-Fraktion,

begrüßt die Entscheidung Österreichs:

„Es ist eine folgerichtige Entscheidung, die im Interesse der

eigenen Bevölkerung liegt. Auch Deutschland darf dieses Machwerk

nicht unterzeichnen.

Es ist ein unkalkulierbares Risiko für unser Land und ganz Europa.

Hier wird faktisch die illegale Migration legalisiert und

Einwanderungswilligen aus aller Welt der Schlüssel in unser

Sozialsystem in die Hand gelegt. Sie sollen von vorneherein die

gleichen Rechte wie die ursprünglichen Bevölkerung erlangen und wären

den Deutschen in allem gleichgestellt. Der Globale Migrationspakt

muss im Dezember vollumfänglich abgelehnt werden. Dafür stehen wir

als AfD-Fraktion!“

Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell