Weidel: EuGH-Urteilöffnet Tür und Tor für Missbrauch von Sozialleistungen

Nach dem heutigen Urteil des Europäischen

Gerichtshofs (EuGH) haben Personen, die in einem anderen

Mitgliedstaat leben als ihre Kinder und dort nicht arbeiten, dennoch

Anspruch auf Kindergeld. Dazu erklärt die Vorsitzende der

AfD-Fraktion im Bundestag, Alice Weidel:

„Es kann nicht sein, dass ein Europäischer Gerichtshof die Regeln

festlegt, wie die Mitgliedsstaaten der EU mit den von ihren Bürgern

erarbeiteten Sozialleistungen verfahren. Richter sind keine

Gesetzgeber.

Das heutige Urteil des EuGH öffnet Tür und Tor für den Missbrauch

von Sozialleistungen. Schon jetzt nehmen immer mehr EU-Ausländer vor

allem aus Ländern wie Rumänien und Bulgarien die Einladung zum

Sozialtourismus auf Kosten der deutschen Steuerzahler gerne an. Dem

ungebremsten Export von Familienleistungen muss stattdessen endlich

ein Riegel vorschoben werden.

Österreich hat hier einen Schritt in die richtige Richtung

unternommen, indem es seit Jahresbeginn die Familienleistungen für im

Ausland lebende Kinder an die dortigen Lebenshaltungskosten anpasst.

Die AfD-Fraktion hat bereits im vergangenen Jahr in einem Antrag eine

vergleichbare Regelung auch für Deutschland gefordert.

Anstatt sich an dem österreichischen Vorbild zu orientieren, hat

die EU-Kommission aber ein Vertragsverletzungsverfahren gegen

Österreich eingeleitet. Eine EU, deren Institutionen derart vorgehen,

schafft keinen Mehrwert, sondern handelt zum Schaden ihrer

Mitgliedsstaaten.“

