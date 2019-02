neues deutschland: LINKE-Politiker Gallert: Aggressive Anti-EU-Rhetorik verprellt Wähler

Der LINKE-Politiker Wulf Gallert sieht die Gefahr,

potenzielle Wählerinnen und Wähler seiner Partei „mit einer

aggressiven Anti-EU-Rhetorik zu verprellen“. „Eine Grundposition der

übergroßen Mehrheit von linken Wählerinnen und Wählern ist ihr Wunsch

nach einem Ausbau der europäischen Integration“, sagte der

Vizepräsident des Landtags von Sachsen-Anhalt gegenüber der in Berlin

erscheinenden Tageszeitung „neues deutschland“ (Freitagausgabe). „Sie

halten die EU nicht für ein hoffnungsloses Projekt, das man nicht

verändern kann.“

Wulf bezog sich mit seiner Kritik auf die Präambel des Entwurfs

des Europawahlprogramms der LINKEN. „Wir haben die Präambel, in der

im Wesentlichen davon ausgegangen wird, dass in dieser real

existierenden Europäischen Union keine linke Politik möglich ist –

weder soziale noch friedliche, noch demokratische. Und dann wird in

den darauf folgenden 50 Seiten erläutert, was wir in und mit dieser

Europäischen Union an linker Politik machen wollen, welche Erfolge es

gegeben hat und wie wir zum Teil gegen nationale Regierungen in der

EU beschlossene Standards durchsetzen wollen. Das steht im radikalen

Widerspruch zueinander.“ Bereits jetzt gäbe es einen umfangreichen

Änderungsantrag zur Präambel, der auf dem Europaparteitag in zwei

Wochen eingebracht werden soll.

