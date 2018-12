Weihnachtsbotschaft von Allgeier Experts: Mitarbeiter spenden 131 Pakete für „Weihnachten im Schuhkarton“ (FOTO)

Vom 01. Oktober bis 15. November sammelten standortübergreifendrund 120 Mitarbeiter Süßigkeiten, Malbücher, Stifte und Spielzeugefür die weltweit größte Geschenkaktion für Kinder in Not:„Weihnachten im Schuhkarton“. Damit sorgt Allgeier Experts pünktlichzum Weihnachtsfest für strahlende Kinderaugen.

Fast alle 26 Niederlassungen der Allgeier Experts sind dem Aufruf

von Allgeier Experts Pro-Geschäftsführerin Christiane Schäfter, der

diesjährigen Initiatorin der Sammelaktion, gefolgt, Geschenke für

bedürftige Kinder zu sammeln. „Ich bin nach wie vor von der großen

Anteilnahme der Kolleginnen und Kollegen begeistert. Hier erkenne ich

einmal mehr, dass wir als Allgeier Experts ein Unternehmen mit ganz

viel Herz und Mitgefühl sind. Das macht mich unendlich stolz.“ So

kamen insgesamt 131 Pakete zusammen. Die Versandkosten für die

Geschenke in Höhe von 1.048 Euro übernahm der Personaldienstleister.

Allgeier Experts beteiligte sich zum 1. Mal an der an Nächstenliebe

appellierenden Aktion. „Dieses Jahr war erst der Anstoß für unser

Engagement. 2019 sind wir wieder dabei, wenn es heißt, wir möchten

Kindern in ihren schweren Zeiten einen Lichtblick geben, so

Christiane Schäfter.

Tatiana Lehmann, Mitarbeiterin bei Allgeier Experts, erinnert sich

zurück, wie sie als 9-Jährige in Russland zu Weihnachten ein Paket

aus den USA erhielt. In dem Geschenk befanden sich – ähnlich wie

heute – Malbücher, Buntstifte, Kaugummis und andere Süßigkeiten sowie

eine Kinder-Bibel. Aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung freut sie

sich umso mehr, dass Allgeier Experts das Projekt nun auch

unterstützt: „Diese Aktion hat mich so berührt. Ich glaube, dass

„Weihnachten im Schuhkarton“ den Kindern in den Entwicklungsländern

sehr viel Freude bringt. Somit kann ich einfach von mir ein kleines

Geschenk für ein unbekanntes Kind geben, damit es weiß, dass nach dem

Regen die Sonne kommt und man nie die Hoffnung aufgeben sollte. Wenn

es dir einmal nicht gut geht, denk immer daran: du bist nicht

allein.“

Oliver Schneider von der Organisation Geschenke der Hoffnung e.V.

leitet jährlich die Sammelaktion in Deutschland. In diesem Jahr

werden mindestens 409.448 Kinder ein Päckchen von „Weihnachten im

Schuhkarton“ erhalten. Das Projekt findet bereits seit 1993 statt und

wurde von der Organisation Geschenke der Hoffnung e.V. ins Leben

gerufen. Weltweit wurden so bereits mehr als 157 Millionen Kinder in

über 160 Ländern beschenkt.

