Weil Oldtimer Jung und Alt begeistern / OCC spendet für Kinder-& Jugendprojekt (FOTO)

Alte Autos begeistern Kids und Heranwachsende. Doch oftmals fehlt das Geld, um die anspruchsvolle Technik zu erhalten und – gerade für junge Menschen – erlebbar zu machen. OCC , führender Anbieter von speziellen Versicherungslösungen für Oldtimer, Youngtimer und Premiumcars, hilft jetzt und unterstützt die gläserne Oldtimer-Werkstatt des Fördervereins Wirtschaftswunderwagenwelt e.V. in Bremen.

Für jeden neuen Versicherungsvertrag, der zwischen dem 1. November und dem 30. November über das OCC-Onlineportal unter https://occ.eu/spendenaktion2020 oder das OCC-Vermittlerportal generiert und abgeschlossen wurde, fließen 5 Euro an den Förderverein im Bremer Schuppen Eins.

Désirée Mettraux, OCC-Geschäftsführerin: “Wir unterstützen gern Projekte, die die faszinierende Welt der Oldtimer auch für Kinder und Jugendliche zugänglich machen.”

Mit dem Geld soll die gläserne Werkstatt im Schuppen Eins mit Werkzeug ausgestattet werden. In der Werkstatt lernen Kinder und Jugendliche unter fachkundiger Anleitung die Reparatur von Oldtimern. Alexander von Spiegel , Vorsitzender des Fördervereins Wirtschaftswunderwagenwelt e.V.: “Wir zeigen den Kindern und Jugendlichen, wie ein Motor funktioniert, wie man Reifen beurteilen oder Bleche formen kann. Deswegen freuen wir uns riesig über diese großartige Geste von OCC und sehen sie auch als Anerkennung für unsere Arbeit.”

Mehr Infos zur Spendenaktion finden Sie hier: https://occ.eu/spendenaktion2020

Über OCC

OCC Assekuradeur (1984 gegründet) ist Marktführer im Segment der Spezialversicherungen für Oldtimer, Youngtimer und hochwertige Sportwagen in der kompletten D-A-CH-Region. Das Unternehmen beschäftigt an seinen Standorten in Lübeck, Wien und Zürich über 90 Mitarbeiter.

Mehr Informationen unter: http://www.occ.eu

