Weinberg/Rainer: Neue Programme für Familien, Frauen, Kinder und Jugendliche

Unionsfraktion setzt wichtige Schwerpunkte im

Haushalt 2018

Am heutigen Dienstag, 3. Juli 2018, hat der Deutsche Bundestag den

Etat für den Bereich Familie, Senioren, Frauen und Jugend in 2./3.

Lesung beschlossen. Dazu erklären der familien- und frauenpolitische

Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marcus Weinberg, und der

zuständige Berichterstatter im Haushaltsausschuss, Alois Rainer:

Marcus Weinberg: „Mit dem Haushalt 2018 für den Bereich Familie,

Senioren, Frauen und Jugend senden wir als CDU/CSU-Fraktion ein

wichtiges Signal an die Familien in unserem Land: Wir setzen

weiterhin auf zielgenaue Maßnahmen für Familien. Deshalb hat sich der

Etat des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

seit 2005 von 4,5 Milliarden Euro auf mehr als 10,2 Milliarden für

das Jahr 2018 mehr als verdoppelt. Nicht nur die Mittel für die

familienpolitischen Leistungen, wie für das Erfolgsmodell Elterngeld

oder für den Unterhaltsvorschuss wurden erhöht, sondern CDU/ CSU

haben auch entscheidende Akzente für wichtige Projekte gesetzt. So

freuen wir uns, im parlamentarischen Verfahren noch zusätzliche

Mittel für die Familien, die Frauen und die Kinder und Jugendlichen

in unserem Land durchgesetzt zu haben.

Wir werden ein Bundesmodellprojekt einer mobilen und

spezialisierten Fachberatung zu sexualisierter Gewalt an Kindern und

Jugendlichen starten. Dazu wird der Bund 3,3 Millionen Euro bis zum

Jahr 2021 zur Verfügung stellen. 2 Millionen Euro zusätzlich gibt es

zum Bau und zur Modernisierung der Familienferienstätten. Zudem haben

sich CDU/CSU für weitere Mittel im Bereich Extremismusprävention und

Demokratieförderung stark gemacht. Insgesamt stehen dafür 115,5

Millionen Euro zur Verfügung.

Das Programm „Demokratie leben!“ wird mit zusätzlichen fünf

Millionen Euro ausgestattet, damit an der Gedenkstätte

Berlin-Hohenschönhausen insbesondere die Ursachen linksmilitanter

Gewalt erforscht werden können. Denn wir wissen: Extremismus,

unabhängig davon, ob von links oder von rechts, ist weiterhin ein

großes Problem in Deutschland, dem wir uns mit allen Mitteln

entgegenstellen müssen.“

Alois Rainer: „Mit dem nun vorliegenden Haushalt zeigen wir einmal

mehr, dass die Union für die Menschen und insbesondere für die

Familien in unserem Land Verantwortung übernimmt. Nicht nur, dass wir

einen nachhaltigen und generationengerechten Haushalt präsentieren,

sondern auch, dass es gelungen ist, in den parlamentarischen

Beratungen den Haushalt noch einmal mit etwa 21 Millionen Euro zu

verbessern. So steigt der Familienetat in 2018 erstmals über 10

Milliarden Euro. Insgesamt erhöhen sich die familienpolitischen

Leistungen um rund 600 Millionen Euro. Davon entfallen allein auf das

Elterngeld 270 Millionen Euro.

Bis zum Ende des Finanzplanzeitraums sind 1,4 Milliarden Euro

veranschlagt, die zur Bekämpfung von Kinderarmut bereitgestellt

werden. Die steuerliche Entlastung von Familien und die Bekämpfung

der kalten Progression ist eine der wichtigsten Herausforderungen der

kommenden Jahre.“

