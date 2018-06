Weiß und ausgegrenzt / Albinismus-Tag: CBM setzt sich für Sicherheit und Gleichberechtigung ein

Wenn Clara auf die Straße geht, zieht sie die

Blicke auf sich: Mit ihrer weißen Haut und den hellen Haaren ist sie

in ihrer Heimat Malawi eine Außenseiterin. Die junge Frau hat

Albinismus. Die Folgen dieser Erkrankung sind vielfältig und reichen

von Sehbehinderungen bis hin zu Ritualmorden. Darauf macht die

Christoffel-Blindenmission (CBM) zum Welt-Albinismus-Tag am 13. Juni

aufmerksam. „In vielen Ländern der Welt benötigen Menschen mit

Albinismus besondere Unterstützung“, erklärt CBM-Vorstand Dr. Rainer

Brockhaus. „In unseren Projekten setzen wir uns dafür ein, dass die

Betroffenen sowohl medizinische Hilfe erhalten als auch besser vor

Ausgrenzung und Gewalt geschützt werden.“

Durch Sehbeeinträchtigung leichter Opfer von Übergriffen

Albinismus ist ein Gendefekt, bei dem die Produktion des

körpereigenen Farbstoffes für Haut, Haare und Augen teilweise oder

ganz ausfällt. Dadurch fehlt der Schutz vor UV- und Sonnenstrahlung.

Es drohen schwere Folgeerkrankungen der Haut und der Augen – bis hin

zu Hautkrebs und starken Sehbehinderungen.

Wenig zu sehen kann für Menschen wie Clara lebensbedrohlich sein:

In Malawi und in anderen ostafrikanischen Ländern ist der Irrglaube

verbreitet, dass die weißen Körperteile in Zauberritualen verwendet

Glück und Reichtum bringen. Deswegen gibt es immer wieder

gewalttätige Übergriffe auf Menschen mit Albinismus, die viele Opfer

auf Grund ihrer Sehbeeinträchtigung zu spät bemerken.

Sicherheitsratgeber gibt Tipps zum Schutz

Wie sich ein Mensch mit Albinismus selbst vor Übergriffen schützen

kann und was andere zu ihrer Sicherheit beitragen können, darüber

informiert ein spezieller CBM-Ratgeber. Dieses Dokument ist bislang

das einzige seiner Art weltweit. Es richtet sich vor allem an Eltern,

Schulen und Gemeinden. Dabei zielt der Ratgeber in erster Linie auf

ein starkes Netz an Unterstützern, die sich für die Sicherheit aller

verantwortlich fühlen. Der Sicherheitsratgeber für Menschen mit

Albinismus steht Interessierten auf der CBM-Website zum Download zur

Verfügung (http://ots.de/OM4S85, derzeit nur in englischer Sprache).

Darüber hinaus setzt die CBM in ihrer Projektarbeit auf

kontinuierliche Aufklärung und anwaltschaftliche Arbeit. Über

Regierungen, andere Hilfsorganisationen und Selbsthilfegruppen sollen

die Rechte von Menschen mit Albinismus gestärkt werden. Gleichzeitig

erhalten die Betroffenen in CBM-Projekten medizinische Behandlung,

Rehabilitation und Zugang zu Bildung. Auch Clara hat die CBM

geholfen: In einer Selbsthilfegruppe tauscht sie sich mit anderen

seh- und körperbehinderten Menschen aus. Sie fühlt sich heute

sicherer und setzt sich gemeinsam mit anderen Betroffenen für mehr

Gleichberechtigung ein.

Seit über 100 Jahren Entwicklungshilfe

Die Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den größten und

ältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit in

Deutschland. Sie fördert seit über 100 Jahren Menschen mit

Behinderungen in Entwicklungsländern. Die Aufgabe der CBM ist es, das

Leben von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zu

vermeiden und gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBM

unterstützt zurzeit 628 Projekte in 59 Ländern. Weitere Informationen

unter www.cbm.de

