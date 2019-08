„Wir sind die Experten für unser Leben“ / Lebenshilfe will Selbstvertreter stärken – Großer Kongress für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung heute in Leipzig eröffnet

„Wir wollen nicht immer beschützt werden, wir

wollen raus aus unserem Schneckenhaus. Lasst uns einfach mal machen.

Wir sind die Experten für unser Leben.“ Das sagt Ramona Günther vom

Bundesvorstand der Lebenshilfe, die heute gemeinsam mit der

Bundesvorsitzenden Ulla Schmidt, MdB, den großen

Selbstvertreter-Kongress der Lebenshilfe in der Universität Leipzig

eröffnet hat. Vom 29. bis 31. August werden rund 500 Menschen mit

geistiger Beeinträchtigung darüber sprechen, wie Selbstvertreterinnen

und Selbstvertreter stärker werden können. Zusammen mit den

zahlreichen Unterstützern sind es insgesamt mehr als 700 Teilnehmer

aus ganz Deutschland.

Selbstvertretung heißt: Menschen mit geistiger Beeinträchtigung

reden und bestimmen mit – in der Lebenshilfe und in der Gesellschaft.

Ulla Schmidt erinnert in ihrer Begrüßungsrede daran, dass Eltern

behinderter Kinder die Lebenshilfe vor mehr als 60 Jahren gegründet

und gemeinsam mit Fachleuten aufgebaut haben. 12.000 der bundesweit

123.000 Mitglieder sind heute Menschen mit Beeinträchtigung. Die

Bundesvorsitzende wünscht sich, dass sich noch viel mehr von ihnen in

der Lebenshilfe engagieren – vor Ort, in den Ländern und auf

Bundesebene: „Die Lebenshilfe braucht Sie“, ruft Ulla Schmidt den

Kongress-Teilnehmern zu. „Damit aus einem Eltern-Verband mehr und

mehr auch ein Selbstvertreter-Verband wird.“

Ramona Günther wohnt in Freudenstadt und ist 60 Jahre alt. Sie

arbeitet in der Schwarzwaldwerkstatt für behinderte Menschen in

Dornstetten und gehört seit vielen Jahren dem Werkstattrat an, in den

Bundesvorstand der Lebenshilfe wurde sie 2008 gewählt. „Da sitze ich

nicht nur rum. Ich sage dort als volles Mitglied meine Meinung und

werde ernst genommen“, betont Ramona Günther. Sie macht auch

deutlich, wie wichtig dabei eine verständliche, einfache Sprache für

sie und die anderen Selbstvertreter ist: „Wer etwas nicht versteht,

kann nicht mitreden und mitbestimmen. Man muss auch Zeit und Geduld

haben, wenn man uns etwas erklärt. Das alles muss selbstverständlich

in unserer Gesellschaft werden!“

Beim großen Selbstvertreter-Kongress der Lebenshilfe ist leichte

Sprache selbstverständlich: im Programm, in den Arbeitsgruppen und in

der Leipziger Erklärung, die am Ende verabschiedet werden soll. Mehr

zum Thema Selbstvertretung gibt es im Internet unter:

https://www.lebenshilfe.de/selbstvertretung/

Der Kongress wird gefördert von der BARMER und der Aktion Mensch.

