Welches Ehrenamt passt zu mir? Neue Online-Plattform will junge Menschen für Ehrenamt begeistern

Vereine und Organisationen, die sich für das

Gemeinwohl einsetzen, sind auf die Unterstützung Freiwilliger

angewiesen. Doch es wird immer schwieriger, gerade junge Menschen für

ein Ehrenamt zu begeistern. Deshalb hat WestLotto für die

gesellschaftlichen Träger in Nordrhein-Westfalen eine

Online-Plattform ins Leben gerufen. Auf www.ehrenamtcheck.de können

Interessierte mit wenigen Klicks herausfinden, welcher Ehrenamtstyp

sie sind und welches Engagement zu ihnen passt.

Heute gab WestLotto-Geschäftsführerin Christiane Jansen gemeinsam

mit Gerd Diesel, Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes

Westfalen-Lippe, und Martin Wonik, Vorstand des Landessportbundes

NRW, in Münster den Startschuss für den Ehrenamts-Typencheck: „Jedes

Engagement für andere ist eine Bereicherung. Mit der Plattform wollen

wir unsere Partner unterstützen und das Ehrenamt stärker in den Fokus

rücken.“

Per Typencheck das richtige Engagement finden

Auf der neuen Online-Plattform können User durch die Beantwortung

weniger Fragen testen, welcher Ehrenamtstyp sie sind. Sie bekommen

aber nicht nur passende Ehrenämter angezeigt, sondern auch mögliche

Organisationen und Kontakte zu den richtigen Ansprechpartnern. Design

und Mechanik sind auf die jüngere Zielgruppe ausgerichtet. Die

Ehrenamtstypen kommen optisch als Alltagshelden daher. Denn

Ehrenamtliche sind eben echte Helden, die im Hintergrund viel

bewirken.

Auch die Landesregierung hat sich das Ziel gesetzt, das Ehrenamt

in NRW durch umfassende Maßnahmen zu stärken. „Dazu möchte WestLotto

mit einer digitalen Lösung beitragen und so erreichen, dass sich mehr

Menschen mit dem Thema auseinandersetzen“, so Christiane Jansen.

Übersicht über Einsatzfelder des Ehrenamts

Durch die klare Fragemechanik gibt der Ehrenamt-Check Orientierung

in der Vielfalt der Einsatzfelder. Denn oft ist es gar nicht so

einfach, den Überblick zu behalten. Das spüren auch die

gesellschaftlichen Träger. „Das Rote Kreuz ist auf Ehrenamtliche

angewiesen. Es wird aber auch für uns schwieriger, gerade junge

Menschen zu gewinnen – auch weil viele gar nicht wissen, welche

Optionen es gibt und wo sie mit der Suche anfangen sollen“, sagt Gerd

Diesel vom DRK Westfalen-Lippe. „Der Ehrenamt-Check bietet

Orientierung, so dass sich jeder Interessierte bei uns direkt für

eine Aufgabe melden kann, die zu seinen persönlichen Stärken passt.“

Die individuellen Wünsche der User spielen daher beim Typencheck

eine große Rolle. So können sie zum Beispiel angeben, wie viel Zeit

sie investieren oder mit welchen Menschen sie gerne arbeiten möchten.

Auch LSB-Vorstand Martin Wonik ist vom Nutzen des Ehrenamt-Checks

überzeugt: „Hunderttausende Ehrenamtliche in NRW engagieren sich im

Sport – vom Übungsleiter über die Jugendhelferin bis hin zum

Hallensprecher oder Platzwart. Jeder trägt mit seiner Persönlichkeit

und seinen Stärken zum Erfolg bei. Deshalb brauchen wir nicht nur

Trainer, sondern auch Personen, die lieber organisieren oder an

technischen Geräten basteln. Wir möchten für Jeden genau das richtige

Ehrenamt finden, dabei kann der Typencheck eine große Hilfe sein.“

Lotto-Prinzip für das Gemeinwohl

Die Plattform ist eine Aktion im Rahmen des Lotto-Prinzips. 40

Prozent der Spieleinsätze bei WestLotto kommen über das Land dem

Gemeinwohl in NRW zugute. Davon profitieren gesellschaftliche Träger

aus Sport, Wohlfahrt, Denkmal- und Naturschutz sowie Kunst und

Kultur. Allein in 2018 sind auf diesem Wege 651 Millionen Euro für

das Gemeinwohl zustande gekommen.

