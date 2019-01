Der säkulare Staat muss erhalten bleiben! – AfD-Landtagsfraktion kritisiert das Stiftungsmodell der Landesregierung für den islamisch-sunnitischen Religionsunterricht

Am 30. Januar vermelden mehrere Zeitungen die

Pläne von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kultusministerin

Susanne Eisenmann, zur Organisation des islamischen

Religionsunterrichts in Baden-Württemberg zum Schuljahr 2019/20 eine

vom Land getragene „Stiftung Sunnitischer Schulrat“ einzurichten, die

Lehrinhalte und Lehrpersonal approbieren soll. Eine solche

Organisationsform wäre bundesweit neu; auch haben zwei der vier

bedeutenden Islamverbände in Baden-Württemberg dem Modell bereits

eine Absage erteilt. Emil Sänze, AfD-Landtagsabgeordneter sowie

Presse-, Medien- und Rundfunkpolitischer Sprecher der Fraktion, sieht

das Ansinnen aus mehreren Gründen kritisch.

DITIB – bis in die jüngste Zeit geschätzter Partner der

Landesregierung

„Zunächst einmal überrascht mich der hier offen zutage getretene

Konflikt zwischen der Landesregierung und dem Verband DITIB, der als

langer Arm des Amtes für religiöse Angelegenheiten der Türkischen

Republik gilt. Die Landesregierung hat – siehe deren Antwort auf

meine Kleine Anfrage 16/5344 – die DITIB ja noch bis in die jüngste

Zeit als vollwertigen Partner bei der institutionellen

Extremismusprävention mit großem Vertrauensvorschuss behandelt,

insbesondere wo es um sogenannte Muslimfeindlichkeit ging, und deren

Landesjugendverbände bis Ende 2017 mit jährlich 25.000 Euro

gefördert“, so der Abgeordnete, der zugleich Mitglied seiner Fraktion

im Ständigen Ausschuss des Landtages ist.

Die Landesregierung macht sich angreifbar – Klagen der

Islamverbände sind abzusehen

„Damals wurde eine Unbedenklichkeit der Zielsetzungen dieses

Verbandes noch blauäugig unterstellt. Dass man – erst nachdem man auf

Herrn Erdogans Methoden aufmerksam wurde – nun den Einfluss vor allem

der DITIB zurückdrängen will, indem man den Religionsunterricht unter

staatliche Aufsicht bringt, befürworte ich grundsätzlich“, so Sänze

weiter. „Jedoch geschieht dies halbherzig und unbeholfen: Ich weiß

bis heute nicht, was ein Verein im deutschen Vereinsrecht oder gar

als der Partner von Landesstellen in Interessenvertretung einer

ethno-religiösen Minderheit zu suchen hat, der Vertreter einer

ausländischen Behörde bei sich institutionalisiert.

Weder rechtliche Handhabe noch geeignetes Personal für eine

Religionsverwaltungsbürokratie

Mit der Gründung einer Stiftung gibt sich die Landesregierung in

zweierlei Hinsicht eine Blöße. Einerseits ist der deutsche Staat dem

Säkulalarismus verpflichtet: Die grundsätzliche Trennung von Kirche

und Staat kann nicht im Hinblick auf andere Religionen ad hoc

geändert werden. „Darüber hinaus haben wir mit Sicherheit keine

rechtlichen Handhaben und schon gar kein geeignetes Personal für eine

Art Religionsverwaltungsbürokratie. Zum anderen ist die –Lösung– der

Landesregierung rechtlich angreifbar: DITIB und die Islamische

Glaubensgemeinschaft Baden-Württemberg arbeiten in der Stiftung nicht

mit und bezeichnen die neue Regelung unter Berufung auf die

grundgesetzliche Religionsfreiheit schon jetzt als verfassungswidrig.

Da darf man mit einer Klage rechnen, der ich unter der in den letzten

Jahren beobachteten Praxis gute Aussichten unterstelle“, so der

AfD-Abgeordnete.

Weg zum „modernen Islam“ wird sich als Eigentor entpuppen

Zur Begründung ihres Stiftungsmodells führt die Landesregierung

ferner an, sie habe im Bereich islamischer Religionsangelegenheiten

keine Körperschaften öffentlichen Rechts als Verhandlungspartner und

die existierenden Verbände repräsentierten etwa 20 Prozent der in

Baden-Württemberg lebenden Muslime. „Es liegt nun auf der Hand, dass

die gegen die Stiftung opponierenden Verbände voraussichtlich alles

tun werden, um die geschützten Privilegien von den großen Kirchen

vergleichbaren Körperschaften öffentlichen Rechts zu erlangen, in

deren Autonomie unser Staat nicht hineinregieren kann. Wenn es dazu

kommt – und ich sehe hier einen ernsthaften Anstoß – wird die in der

Presse heute als Weg zum –modernen Islam– gelobte Stiftung zum

Eigentor“, so Sänze abschließend.

Pressekontakt:

Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ

Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg

Konrad-Adenauer-Straße 3 | 70173 Stuttgart

Telefon: +49 711-2063 5639 | Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.de

Original-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell