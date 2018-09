Weltkindertag: DEVK ist für die Familien da (FOTO)

Wenn Jung und Alt in Köln feiern, ist die DEVK mittendrin: beimWeltkindertag am Sonntag, den 23. September 2018. Zum 24. Mal ist derVersicherer als Hauptsponsor dabei und lädt alle Besucher zu einembunten Programm in den Rheingarten ein. Bundesweit ruft die DEVKMenschen auf, ihre Alltagsprobleme zu schildern – und kümmert sich umdie Lösung.

Spaß haben, sich informieren und miteinander Zeit verbringen: Am

23. September kommen Familien von 12:00 bis 18:00 Uhr die Kölner

Altstadt, den Rheingarten und zum Heumarkt. Über 60 Kinder- und

Jugendinitiativen präsentieren ihre Arbeit und bieten

Mitmach-Aktionen. Das diesjährige Motto „Kinder brauchen Freiräume“

macht darauf aufmerksam, dass Kinder und Jugendliche Möglichkeiten

brauchen, sich frei zu entfalten und ihre Ideen aktiv einzubringen.

Jedes Kind bekommt ein Geschenk

Vor dem DEVK-Zelt am Rheingartenbrunnen werden lange Schlangen

erwartet. Besonders beliebt sind das Kinderschminken und der grüne

Riesenwürfel: Jedes Kind bekommt ein kleines Geschenk. Rund 30

DEVK-Mitarbeiter verteilen 6.000 bunte Luftballons. Weitere

Attraktionen sind die Riesenrutsche und die DEVK-Bühne am Stapelhaus,

wo die Tanzschule van Hasselt zu Musik die Kinder in Schwung bringt.

Alle Angebote sind kostenlos.

DEVK löst Alltagsprobleme

Auch im Alltag unterstützt die DEVK viele Familien. Sie hilft

Eltern, ihre Liebsten von Anfang an gut abzusichern. Im Rahmen einer

Sonderwerbeform in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ fordert die

DEVK aktuell dazu auf, sich mit Alltagsproblemen zu bewerben:

vox.de/devk. Der Gewinner wird im Dezember benachrichtigt und sein

Problem gelöst – nach dem DEVK-Motto „Wir machen Ihr Problem zu

unserem“.

Die DEVK packt mit an, auch im Rahmen ihrer Tatkraft-Tage. Seit

2015 realisiert die Versicherung mit Sitz an der Zoobrücke soziale

Projekte in der Region. DEVK-Mitarbeiter krempeln regelmäßig die

Ärmel hoch, um Kindern, Senioren, Behinderten und sozial

benachteiligten Menschen zu helfen. Hinzu kommen Sponsoring- und

Spendenaktionen, u. a. für den Kinderschutzbund Köln.

DEVK begrüßt Kinder in Köln

So ist das Unternehmen seit vielen Jahren Partner des Kölner

Jugendamtes bei den sogenannten Kinder-Willkommen-Besuchen bei Eltern

mit Neugeborenen – kurz KiWi. Ehrenamtliche Helfer besuchen jährlich

rund 11.000 Kölner Familien. Dabei informieren sie über Angebote im

Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie im

Gesundheitswesen und übergeben Geschenke der KiWi-Partner. Besonders

beliebt ist der Waschfrosch der DEVK. Inzwischen haben über 70.000

Kinder diese Willkommensgrüße erhalten.

Fotos zum Thema stehen zum Download bereit:

https://www.devk.de/presse/pressemitteilungen/pm_118336.jsp

Seit mehr als 130 Jahren legen Versicherte in Deutschland ihre

Risiken des Alltags vertrauensvoll in die Hände der DEVK

Versicherungen. Heute betreuen die DEVK-Mitarbeiter bundesweit über 4

Millionen Kunden mit mehr als 14,6 Millionen Risiken in allen

Versicherungssparten. Insgesamt krempeln rund 6.000 Mitarbeiter die

Ärmel hoch, um schnell und tatkräftig zu helfen. Zusätzlich sind die

Sparda-Banken seit vielen Jahren verlässlicher Partner. Nach der

Anzahl der Verträge ist die DEVK Deutschlands drittgrößter Hausrat-

sowie fünftgrößter Pkw- und Haftpflichtversicherer.

