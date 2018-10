Weltmarktführer-Studie: Gute Führungskultur steigert Rendite / In zwei von drei deutschen Top-Unternehmen sind die Chefs längst Teamplayer statt Alphatiere

Bei 64 Prozent der deutschen Weltmarktführer

herrscht eine Unternehmenskultur, in der Führungskräfte als Partner

und Mentoren agieren, statt auf „Command & Control“ zu setzen. Und

das zahlt sich wirtschaftlich aus: So wird unter den Outperformern

nur rund jedes vierte Unternehmen noch traditionell geführt, während

Unternehmen mit unterdurchschnittlicher Rendite mehrheitlich nach wie

vor klassisch aufgestellt sind. Das sind Ergebnisse der Studie „Best

Strategy 2018: Was deutsche Weltmarktführer besser machen“. Die

Unternehmensberatung Staufen hat dafür insgesamt 210 deutsche

Unternehmen befragt, die entweder in ihrer Branche oder ihrem Segment

zu den Weltmarktführern zählen.

„Wer auch in Zukunft bei den Besten mitspielen möchte, ist auf das

Wissen und die Innovationskraft aller Mitarbeiter angewiesen. Um

dieses Potenzial heben zu können, muss die Unternehmenskultur

stimmen“, sagt Wilhelm Goschy, Vorstand der Staufen AG. „Wie unsere

Studie zeigt, sind die meisten Weltmarktführer hier bereits auf einem

guten Weg. Mehr als 80 Prozent der Unternehmen ermutigen ihre

Mitarbeiter, sich mit Ideen einzubringen, arbeiten kontinuierlich an

der Verbesserung von Strukturen und verstehen sich insgesamt als

lernende Organisationen.“

Gerade beim Thema Leadership ist es aber immer wichtig, ganz genau

zwischen guter Absicht und echter nachhaltiger Umsetzung zu

unterscheiden. Die Staufen-Studie gibt deutliche Hinweise, dass hier

auch bei den Weltmarktführern noch Verbesserungspotenzial vorhanden

ist. So ist beispielsweise lediglich in drei von vier Unternehmen

eine Kultur der offenen Türen zu beobachten. Und konstruktive Kritik

gegenüber Vorgesetzten gehört sogar nur bei 68 Prozent der

Weltmarktführer zum normalen Miteinander.

„Gerade bei den renditestarken Betrieben sprechen wir hier

natürlich von Klagen auf hohem Niveau, und ohne die entsprechende

Unternehmens- und Führungskultur hätten es auch die meisten der

anderen von uns befragten Firmen sicherlich nicht an die Weltspitze

geschafft“, so Staufen-Vorstand Goschy. „Und doch zeigen die

deutlichen Unterschiede schon innerhalb dieser auf den ersten Blick

homogenen Gruppe, wie vor allem das Führungsverständnis des

Top-Managements die Wandlungs- und damit Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens maßgeblich beeinflusst.“

Maschinenbau Kongress am 06. November bei SEW-EURODRIVE in

Bruchsal

Der Maschinenbau durchläuft eine gravierende Transformation. Dabei

bestimmt die Digitalisierung einerseits immer stärker

unternehmenseigene Prozesse, eröffnet auf der anderen Seite aber auch

neue Geschäftsmöglichkeiten. Noch besteht in diesem Zusammenhang bei

vielen Unternehmen eine hohe Unsicherheit über den Nutzen der

Digitalisierung und den Erfolg neuer Geschäftsmodelle. Der von der

Staufen AG in Kooperation mit SEW-EURODRIVE veranstalteten

Maschinenbau Kongress befasst sich daher mit folgenden Fragen: Wie

geht der Maschinen- und Anlagenbau in diesem Transformationsprozess

vor? Wie entwickeln Unternehmen smarte Produkte sowie neue

Geschäftsmodelle? Und wie setzen sie diese – auch im internationalen

Kontext – um?

Entscheidungsträger aus dem Maschinen- und Anlagenbau präsentieren

am 6. November 2018 in Bruchsal Benchmark-Beispiele aus ihren

Organisationen mit Erfahrungsberichten, Lessons Learned und Success

Stories. Alle Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter:

www.maschinenbaukongress.de

