Weltweit beliebteste Flughäfen 2018: München, Düsseldorf, Frankfurt und Zürich in den Top 10 / Auf Basis von Kundenbewertungen hat eDreams sein internationales Flughafen-Ranking erstellt (FOTO)

Der Singapore Changi Airport ist der beliebteste Flughafen 2018 –

so das Ergebnis einer umfangreichen Auswertung* von 50.000

Kundenbewertungen, die vom Online-Reiseportal eDreams durchgeführt

wurde. Damit ist der südostasiatische Flughafen im Vergleich zu 2016

nicht nur auf Anhieb in die Top 10 aufgestiegen, sondern konnte sich

auch direkt die Spitzenposition im Ranking unter den weltweit

führenden Flughäfen sichern. Auf Platz zwei folgt der Zürich Airport,

der im Vergleich zu 2016 eine Position gutmachen konnte. Vor allem

der Wartebereich hat es den Reisenden angetan und wurde prompt mit

dem besten Rating belohnt. Der Istanbul Atatürk Airport konnte sich

als Newcomer im Ranking 2018 den dritten Platz sichern. Spitzenplätze

neu besetzt

Im Vergleich zu 2016 konnten sich nur wenige Flughäfen auch in

2018 unter den Top 10 halten.

Dazu zählen der Airport Zürich (Platz 2), der Flughafen München

(Platz 5) sowie der Frankfurt Airport (Platz 7). Mit dem Düsseldorf

International Airport ergänzt auf Platz 6 ein deutscher Flughafen die

Riege der besten zehn. Auch er ist ein wahrer Newcomer, der 2016 noch

nicht in der Top 10 vertreten war. Damit gehören insgesamt drei

deutsche Flughäfen zu den beliebtesten Airports weltweit.

Helsinki-Vantaa und Glasgow International, die Topplatzierten aus dem

letzten Jahr (Platz 1 u. Platz 2), sind 2018 nicht mehr im Ranking zu

finden.

Berliner Flughäfen bei Reisenden unbeliebt

Doch deutsche Flughäfen finden sich nicht nur im Ranking der

beliebtesten Airports, sondern auch unter den Top 5 der

unbeliebtesten Flughäfen 2018. So belegen die beiden Berliner

Flughäfen Tegel und Schönefeld den dritten und vierten Platz auf der

Unbeliebtheitsskala. Schönefeld konnte sich damit immerhin gegenüber

seiner Position als schlechtester Flughafen 2016 leicht verbessern.

Als weltweit unbeliebtester Flughafen geht aus der Umfrage der

marokkanische Mohamed V Airport hervor, dicht gefolgt vom Ciampino

Airport in Rom.

Die zehn beliebtesten Airports 2018

1. Singapore Changi Airport

2. Zürich Airport

3. Istanbul Atatürk International Havalimani Airport

4. Copenhagen International Airport

5. Franz Josef Strauss Airport, München

6. Düsseldorf International Airport

7. Frankfurt International Airport

8. Adolfo Suárez Madrid – Barajas Airport

9. Fiumicino Airport, Rom

10. Heathrow Airport, London

Die fünf unbeliebtesten Airports 2018

1. Mohamed V Aiport, Casablanca

2. Ciampino Airport, Rom

3. Flughafen Tegel, Berlin

4. Flughafen Schönefeld, Berlin

5. Luton International, London

Flughäfen für Feinschmecker, Shopping-Liebhaber und lange

Wartezeiten Zusätzlich zu einer Gesamtbewertung wurden die Reisenden

auch um ihre Einschätzung in den Einzelkategorien „Beste

Restaurants“, „Shopping“ und „Wartebereiche“ gebeten.

In der Kategorie „Beste Restaurants“ konnte sich mit dem El Dorado

Airport in Bogotá ein echter Newcomer durchsetzen, gefolgt von den

Flughäfen Zürich (Platz 2) und Adolfo Suárez in Madrid (Platz 3). Am

besten shoppen lässt es sich laut Bewertungen in den Geschäften des

Ranking-Gesamtsiegers: Singapore Changi Airport. Aber auch in der

bayrischen Landeshauptstadt kommen Shopping-Begeisterte laut Umfrage

auf ihre Kosten. Der Franz Josef Strauss Flughafen landet hinter

Singapur auf Platz 2 und somit noch vor Zürich. Und wo wartet es sich

am besten? Reisende gaben an, dass ihnen die Wartebereiche am

Flughafen Zürich am besten gefallen, gefolgt von Singapore Changi und

London Heathrow. Der Sieger des letzten Rankings Dallas/Fort Worth

Airport und der drittplatzierte Frankfurt International Airport

schaffen es 2018 nicht in die Top 3.

* Analysiert wurden insgesamt 50.000 Bewertungen von Reisenden,

die 2017 mit eDreams geflogen sind und nach ihrer Rückkehr

automatisch per E-Mail um eine Bewertung des Flughafens gebeten

wurden. Aufgenommen in die Wertung wurden Flughäfen, die mindestens

150 Bewertungen erhalten haben.

Weitere Informationen zum Thema sowie zusätzliche Daten und

Infografiken finden Sie unter:

https://www.edreams.de/bester-flughafen/

