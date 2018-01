Papst trifft Begünstigte aus Caritas-Projekt

Klimawandel in Südamerika: Caritas-Projekte

ermöglichen den Menschen nachhaltige Einkünfte und bewahren ihre

natürlichen Grundlagen

Mit der sechsten Lateinamerikareise des Papstes sieht Caritas

international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, ihre

langjährigen Bemühungen zur Klimaanpassung und Katastrophenvorsorge

im peruanischen Amazonasgebiet gewürdigt. Papst Franziskus kommt dort

mit indigenen Gemeinschaften zusammen, die von Caritas-Projekten

unterstützt werden. „Die Katastrophenvorsorge spielt für unsere

Arbeit eine immer wichtigere Rolle“, erklärt Prälat Peter Neher,

Präsident des Deutschen Caritasverbandes, „gerade mit Blick auf

Naturkatastrophen, die aufgrund klimatischer Veränderungen häufiger

und extremer ausfallen. Die geballte Wucht der Zerstörungen durch

Wirbelstürme und Überschwemmungen – auch in Peru – haben uns das im

vergangenen Jahr drastisch vor Augen geführt.“ Ziel der

Vorsorgeprojekte in der Provinz Madre de Dios ist es, bäuerlichen und

indigenen Gemeinschaften langfristig und unabhängig vom Klima zu

sicheren Ernten und damit zum Überleben zu verhelfen. „Dass der Papst

jetzt genau in diese Region reist und sich mit Indigenen aus dem

Kreis unserer Partner trifft, zeugt von der großen Bedeutung und

Dringlichkeit dieses Themas“, erklärt Neher.

Der Papst, der sich vom 15. bis 21. Januar in Chile und Peru

aufhält, besucht am 19. Januar die peruanische Provinzhauptstadt

Puerto Maldonado. Dort wird er eine Gruppe von Indigenen treffen.

Damit unterstreicht der Papst das Motto seiner Reise, die unter dem

Stichwort „Bewahrung der Schöpfung“ steht. Der Regenwald in Madre de

Dios und die dort lebenden Menschen sind in ihrer Existenz bedroht.

Der Klimawandel, der sich unter anderem in extremen Gegensätzen von

Dürre und massiven Überschwemmungen zeigt, gefährdet zunehmend die

Ernten und dadurch die bäuerlichen Lebensgrundlagen. Der weltweit

hohe Goldpreis hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten zudem dazu

geführt, dass in der Region Madre de Dios illegal nach Gold geschürft

und der Regenwald abgeholzt wird. Die Natur wird rücksichtlos

zerstört und ausgebeutet.

„Viele Menschen aus dem Andenhochland zieht es ins Amazonasbecken,

um kurzfristig dort ihre Perspektiven zu verbessern“, erklärt Peter

Neher, der die Caritas-Projekte aus eigener Anschauung kennt. „Mit

unserer Unterstützung wollen wir den Menschen jedoch ein dauerhaftes

und einträgliches Leben mit und von der Natur sichern.“ Sogenannte

Agroforst-Systeme ermöglichen den nachhaltigen Anbau von

Nahrungsmitteln sowie eine Waldwirtschaft, die einträgliche Ernten

unabhängig vom Klima sicherstellen. So zeigt die Caritas den Menschen

eine Alternative zum um-welt- und gesundheitsschädlichen Goldabbau

auf. Zudem werden die Menschen in der Vermarktung ihrer

landwirtschaftlichen Produkte unterstützt.

