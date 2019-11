Wenn Trauer spricht: Wie soll ich nur Weihnachten feiern? / Fragen und Antworten von Trauernden in neuem Buch

Wie es wohl klingt, “wenn Trauer spricht”? Wenn es einen Menschen

gibt, der sich damit auskennt, dann ist es der in Bremen lebende Trauerbegleiter

Kai Sender. Mehrmals pro Woche leitet er die wohl größte und aktivste

Trauergruppe Deutschlands. Diese findet an drei Tagen in der Woche als

Trauerchat über das Portal trauer.de statt und ist sehr gefragt. Nun hat Sender

Stimmen von aktiv Trauernden in einem Buch zusammengefasst: “Wenn Trauer

spricht”. Ein wichtiges Thema darin ist die Frage: Wie können wir nach einem

Verlust Weihnachten feiern? Geht das überhaupt?

Einer stellt fest, dass er in jüngster Zeit immer aggressiver und wütender wird.

Ein anderer steht vor der Frage, wie er denn das erste Weihnachtsfest ohne den

geliebten Menschen gestalten soll. Und wie bei so vielen anderen Menschen stehen

die Fragen im Raum, die zu einer Trauer- und Verlustkrise eben dazugehören:

Werde ich je darüber hinwegkommen? Warum dauert es so lange? Was müsste mit den

Gegenständen geschehen, die zum Nachlass des gestorbenen Menschen gehören? Warum

hilft mir keiner in meiner Trauer?

Unter dem Untertitel “Erfahrungen aus einem Trauerchat” hat Sender in seinem

Buch nicht nur eine Menge an eindrucksvollen Zitaten zusammengefasst, die die

immer anonym schreibenden Nutzer direkt im Chat so geäußert hatten, sondern hat

das Buch zudem um seine eigenen Eindrücke und um wertvolle Tipps und Anregungen

für alle Menschen in einer Trauer- und Verlustsituation ergänzt. So bietet das

125 Seiten starke Buch einen mehrfachen Nutzen für seine Leser an: Einerseits

können sie durch die Zitate anderer Menschen erfahren, wie sich auch andere in

vergleichbaren Situationen fühlen – und das ganz ungeschminkt und unmittelbar

durch eine sehr direkte Sprache, weil direkt aus dem Trauerchat übernommen -,

andererseits bekommen sie durch die sanften und empathisch geschriebenen Impulse

des Autors zusätzliche Anregungen, was hilfreich sein könnte und was eher nicht.

Gegliedert in 18 thematisch zusammenfassende Kapitel, zieht das Buch den Leser

hinein in die Lebens- und Themenwelt von Menschen in Trauer.

Besonders spannend sind die vielfältigen Erfahrungswerte, die die Trauernden mit

ihren Erfahrungen rund um das erste Weihnachtsfest (und weitere Weihnachten)

nach einem Verlust schildern. Von “Ignorieren!” bis “So feiern, wie unser Sohn

es gewollt hätte” ist vieles dabei – und viel dazwischen.

Diese Mixtur macht das Buch somit auch zu etwas Besonderem, das es auf dem

wachsenden Markt der Bücher rund um Tod, Trauer und Sterben so noch nicht

gegeben hat. Die zusätzlichen Illustrationen im verfremdeten Graffiti-Stil, das

ansprechende Layout und die lebensbunte Farbgestaltung sorgen zusätzlich dafür,

dass das Lesen nicht ausschließlich als etwas “Düsteres und Schweres” erlebt

wird. “Wenn Trauer spricht” ist erschienen im Verlag BOD/Books On Demand,

Norderstedt, 125 Seiten, 24,90 Euro (als E-Book: 16,99 Euro), ISBN:

978-3-7481-3997-3

