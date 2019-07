Wer bekommt den Deutschen Kita-Preis 2020? / Kitas und Initiativen können sich bis zum 18. August bewerben

23. Juli 2019. Deutschlandweit bewerben sich

aktuell Kitas und Initiativen um den Deutschen Kita-Preis 2020. Doch

schon in wenigen Tagen endet die Frist. Kurzentschlossene können sich

noch bis zum 18. August im Bewerbungsportal unter

www.deutscher-kita-preis.de/bewerbung registrieren und das

Online-Formular ausfüllen.

Alle Teilnehmenden haben die Chance auf ein Preisgeld von 25.000

oder 10.000 Euro. Insgesamt ist der Deutsche Kita-Preis mit 130.000

Euro dotiert und wird in den Kategorien „Kita des Jahres“ und

„Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ vergeben.

Ausgezeichnet werden Kitas und Initiativen, die zeigen, wie gute

Qualität vor Ort gelingt. Einrichtungen, die ihr Handeln konsequent

am Kind ausrichten, das Umfeld der Kita einbeziehen,

Mitwirkungsmöglichkeiten von Eltern und Kindern fördern und sich

stets weiterentwickeln, sollten die Chance nutzen und sich jetzt noch

bewerben.

Ende September entscheidet sich, wer die erste Hürde zum Deutschen

Kita-Preis 2020 genommen hat. Dann werden 25 Kitas und 15 lokale

Bündnisse nominiert und dürfen weitere Unterlagen einreichen. Die

zwanzig besten werden im Frühjahr 2020 von einem Experten-Team

besucht und begutachtet. Wer schließlich eine Trophäe in der Hand

halten darf, wird auf einer feierlichen Preisverleihung im Mai 2020

bekanntgegeben.

Weitere Informationen zum Deutschen Kita-Preis, zu den

Bewerbungsmodalitäten und zur Auswahl der Preisträger finden

Interessierte unter www.deutscher-kita-preis.de.

Bildmaterial: Pressefotos können Sie sich auf unserer Webseite

unter www.deutscher-kita-preis.de/pressematerial herunterladen.

Bildunterschrift:

Bewerben lohnt sich: Auf die Preisträger des Deutschen

Kita-Preises 2020 wartet neben einer bunten Trophäe auch ein

Preisgeld von 25.000 oder 10.000 Euro.

Über den Deutschen Kita-Preis

Der Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der

Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit der Heinz

und Heide Dürr Stiftung, der Gisela-Sdorra-Stiftung, der

Karg-Stiftung, dem Eltern-Magazin und dem Didacta-Verband. Die

Auszeichnung setzt Impulse für Qualität in der frühkindlichen Bildung

und würdigt das Engagement der Menschen, die tagtäglich in Kitas

zeigen, wie gute Qualität vor Ort gelingt.

Ihr Kontakt für redaktionelle Rückfragen:

Mario Weis

Programmkommunikation

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH (DKJS)

Tel.: 030 25 76 76 889

Fax: 030 25 76 76 10

E-Mail: mario.weis@dkjs.de

Viktoria Deßauer

Programmkommunikation

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH (DKJS)

Tel.: 030 25 76 76 892

Fax: 030 25 76 76 10

E-Mail: viktoria.dessauer@dkjs.de

