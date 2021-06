Wer hat ein Herz für heimatlose Tiere? „Der große Live-Tiervermittlungsabend: Haustier sucht Herz“ live am Donnerstag, 24. Juni 2021, bei SAT.1 GOLD (FOTO)

Hundemädchen Shanti kann seit einem Autounfall ihre Hinterbeine nicht mehr bewegen, ist aber mit einer Rollkonstruktion sehr mobil unterwegs. Zwergkaninchen Bonny hoppelt neugierig durchs Leben. Die Bengalen-Kätzchen Stanislaus, Läuschen und Prinzessin sehen nicht nur aus wie kleine Leoparden, sondern sind ebenso wild und brauchen möglichst ein Freigehege mit Auslauf … Alle diese Tiere brauchen ein neues Zuhause.

Rund 30 Tiere aus ganz Deutschland möchte SAT.1 GOLD in liebevolle Hände vermitteln – in „Der große Live-Tiervermittlungsabend: Haustier sucht Herz“ am 24. Juni 2021, um 20:15 Uhr bei SAT.1 GOLD. Moderatorin Jana Ina Zarrella: „Im vergangenen Jahr war ich Tierpatin bei –Haustier sucht Herz–, dieses Jahr werde ich den dritten Tiervermittlungsabend von SAT.1 GOLD mit Matthias Killing live moderieren. Bereits über 200 Tiere haben mit –Haustier sucht Herz– bisher ein neues Zuhause gefunden. Aber es gibt immer noch zu viele, die im Tierheim landen und leben.“

Gemeinsam mit Experte Jochen Bendel widmen sich die Moderator:innen im Studio u. a. exotischen und temperamentvollen Kätzchen, lebhaften Land- und Breitrandschildkröten sowie energiegeladenen oder auch gehandicapten Mischlingen. Doch nicht nur die Tiere im Studio warten auf ein neues Zuhause: In unterschiedlichen Tierheimen in ganz Deutschland informieren prominente Pat:innen wie Ilka Bessin, Panagiota Petridou und Erol Sander über weitere heimatlose Schützlinge. Ein Rückblick auf die erfolgreichen Vermittlungen der letzten Sendung zeigt die Tiere, die ihr Zuhause bereits gefunden haben. Außerdem wird der querschnittsgelähmte Hund Lio auf der Reise in sein neues Leben begleitet.

Wer ein Tier bei sich aufnehmen möchte, erhält während der Sendung die Kontaktdaten der jeweiligen Tierauffangstation. Ausschließlich Expert:innen aus den Tierheimen wählen die neuen Besitzer:innen aus. So wird sichergestellt, dass alle Tiere in passende Hände vermittelt werden – und jedes „Haustier“ sein „Herz“ findet. Weitere Infos und alle Steckbriefe der Tiere gibt es auf https://www.sat1gold.de/tv/haustier-sucht-herz.

„Der große Live-Tiervermittlungsabend: Haustier sucht Herz“ mit Jana Ina Zarrella, Matthias Killing und Jochen Bendel am Donnerstag, 24. Juni 2021, um 20:15 Uhr live bei SAT.1 GOLD.

Die große Live-Sendung ist der Auftakt für die sechste Staffel „Haustier sucht Herz“, produziert von DOCMA TV, die am 1. Juli 2021 um 20:15 Uhr bei SAT.1 GOLD startet.

