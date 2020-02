Werteverband lädt Bayerischen Neujahrsempfang am 18. Februar 2020

Der Bundesverband Werteorientierter Mittelstand in Deutschland e.V. – WEMID – ist eine Interessen-

vereinigung mittelständischer Unternehmen in ganz Deutschland.

Der Verband lädt zu jährlichen Bayerischen Neujahrsempfang nach München. Wie jedes Jahr bietet der Empfang die Gelegenheit Netzwerke zu knüpfen, Ideen und Anregungen zu bekommen und durch Gastbeiträge Einblicke zu verschiedenen gesellschaftlichen Themen zu erhalten. Der WEMID freut sich dieses Jahr Kultusminister Piazolo begrüßen zu dürfen.

Programm Dienstag den 18. Februar 2020

Ort: Die urigen Alm-Hütte auf dem Trainingsgelände des TSV 1860 München, Grünwalderstraße 114,

81547 München

Ab 17:30 Uhr

Eintreffen der Gäste in der VIP-Alm

18:00 Uhr

Stehempfang

18:50

Begrüßung durch den Präsidenten

19:00 – 19:20 Uhr

Impulsvortrag von Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo

19:20 – 19:50 Uhr

Podiumsdiskussion – Mit Bildung Zukunft gestalten – wie unterstützt Digitalisierung diese

20:00 Uhr

Eröffnung der Onlineakademie

Ab 20:00 Uhr

gemeinsames Abendessen und anschließend lockerer Austausch.

Der Wemid e.V. freut sich auf interessierte Besucher und bittet um Anmeldung für dieses kostenfreie Event.

Was ist der WEMID?

Wir sind der Werteorientierte Mittelstand in Deutschland und Heimat aller Branchen. In der Öffentlichkeit nimmt man uns als starken Werte-Verband, mit dem Schwerpunkt der bundesweiten Qualifizierung und Zertifizierung von gelebten Werten in Unternehmen, wahr.

Unternehmer, Selbstständige, Freiberufler in Deutschland und Angehörige anderer Vertretervereinigungen zählen ebenso zu unserem geschätzten Mitgliederkreis, wie Führungskräfte und Personen aus Politik, Wissenschaft und Medien.

Was uns verbindet, ist unsere gemeinsame werteorientierte Grundhaltung und unsere Freude an unserem Unternehmen und Beruf. Werte sehen wir als Rückgrat einer wirtschaftlich erfolgreichen Entwicklung. Unser Umgang miteinander ist respektvoll, anerkennend und fördernd. So entsteht unser starkes “Wir-Gefühl” vor Ort und bundesweit. Dies ist für alle in

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erkennbar. Mit dieser Vorbildfunktion nehmen wir Einfluss auf die Gestaltung unseres Landes.

Anmeldung unter: wemid.de/neujahr-muc/