Thema “Agenda 2030” / “Comedy for Future” in der Köln-Arena / 17 Comedians, 17 Ziele, 1 Event (FOTO)

Das hat es noch nicht gegeben: 17 der bekanntestenComedians/Comediennes Deutschlands finden sich am 22. April 2020 für ein neuesComedy-Mega-Event in der Kölner LANXESS arena zusammen.

Unter dem Titel “Comedy for Future” werden die 17 Künstler/innen in einer knapp

dreistündigen Comedy-Stand-up-Show bis zu 15.000 Fans unterhalten und dabei die

17 Nachhaltigkeitsziele der von den 193 UN-Staaten unterzeichneten “Agenda 2030”

bekannt machen.

Auf der Bühne stehen: Idil Baydar aka Jilet Ayse, Jacqueline Feldmann, Lisa

Feller, Alain Frei, Maria Clara Groppler, Maxi Gstettenbauer, Nicole Jäger,

Matze Knop, Markus Krebs, Benaissa Lamroubal, Tobias Mann, Michael Mittermeier,

Moritz Neumeier, Atze Schröder, Olaf Schubert, Tahnee und Jan van Weyde.

Die Künstler/innen verzichten auf ein Honorar. Der Erlös der Veranstaltung wird

durch 17 geteilt und an 17 im Sinne der “Agenda 2030” handelnde Projekte,

Vereine und Institutionen gespendet.

Initiator und Veranstalter dieses einzigartigen Events ist der gemeinnützige

Verein “Comedy for Future e.V.”. Dessen Vorsitzender, der TV-Produzent Josef

Ballerstaller, sagt: “Die Agenda 2030 ist für die Menschheit eines der

wichtigsten Dokumente, wenn es darum geht, die Welt besser zu machen und zu

erhalten – im eigenen Umfeld sowie über alle Staatengrenzen hinweg. Mit diesem

Event wollen wir zeigen, was Unterhaltung bewirken kann, wenn es um unsere

Zukunft geht.”

“Comedy for Future e.V.” verfolgt den Ansatz, die Nachhaltigkeitsziele der UN

durch Event- und TV-Projekte bekannter zu machen und mit den erzielten Erlösen

Agenda-Projekte zu unterstützen.

Prof. Dr. Peter Heck, Hochschullehrer am Umwelt-Campus Birkenfeld und

Ehrenmitglied von “Comedy for Future e.V.”, ist überzeugt: “Mit dem Event

–Comedy for Future– ist ein origineller und vielversprechender Ansatz entwickelt

worden, die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 einem möglichst breiten

Publikum bekannt zu machen. Als Wissenschaftler bin ich besonders dankbar, dass

17 renommierte Unterhaltungskünstler ihr Können und ihren Namen für die Agenda

2030 einsetzen. Ich bin sicher, dass das Event ein großer Erfolg wird.”

Prof. Dr Peter Heck weiter: “Eine erfolgreiche Umsetzung der Agenda 2030 ist die

Grundlage für die notwendige Transformation der Welt. Und dabei sind alle

gefragt: Politik und Wirtschaft, aber auch jeder Einzelne von uns. Damit dies

gelingen kann, ist eine Verbreitung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung

unerlässlich.”

Der Vorverkauf für “Comedy for Future” beginnt am 4. Februar. Tickets für die

Lanxess arena gibt es über www.eventim.de, www.lanxess-arena.de, unter 0221 8020

und an allen bekannten VVK-Stellen.

Weitere Informationen: www.comedyforfuture.de

“Comedy for Future – 17 Comedians, 17 Ziele, 1 Event”

Mittwoch, 22. April 2020

Lanxess arena

Beginn: 19.30 Uhr

Tickets: ab 29,90 Euro

VVK: www.eventim.de, www.lanxess-arena.de, unter 0221 8020 und an allen

bekannten VVK-Stellen.

