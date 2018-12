Weser-Kurier: Klingbeil warnt CDU vor Abrücken von Soli-Beschluss

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat vor einer

kompletten Abschaffung des Solidaritätszuschlags gewarnt. „Das wäre

ungerecht und würde nur die Millionärsfreunde von Friedrich Merz

entlasten“, sagte Klingbeil dem WESER-KURIER (Freitagausgabe).

„Dieses Geld fehlt dem Staat dann für wichtige Zukunftsinvestitionen,

etwa in Bildung oder bezahlbares Wohnen.“ Merz, Kandidat für den

CDU-Vorsitz, hat sich für den völligen Abbau des Soli ausgesprochen.

Die Regierungskoalition will bis 2021 den Soli für 90 Prozent der

Steuerzahler abschaffen. Die übrigen zehn Prozent zahlen jährlich

zehn Milliarden Euro in die Staatskasse. Die CDU berät auf ihrem

Parteitag in Hamburg über mehrere entsprechende Anträge. „Wir werden

es nicht akzeptieren, wenn die CDU vom Koalitionsbeschluss zum Soli

abrücken sollte“, erklärte Klingbeil.

Pressekontakt:

Weser-Kurier

Produzierender Chefredakteur

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion@Weser-Kurier.de

Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell