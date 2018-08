Westdeutsche Zeitung: Gesichtsverschleierung im Gericht Kommentar der Westdeutschen Zeitung

Mit offenem Visier

Von Peter Kurz Populistisch? Oder dem bayerischen Wahlkampf

geschuldet? Natürlich werden sie kommen, solche Vorwürfe, in denen

sich Kritiker daran reiben, dass Bayern (in Wahlkampfzeiten), aber

gleichzeitig auch NRW eine gemeinsame Initiative über den Bundesrat

einbringen, wonach Gesichtsverhüllungen im Gerichtssaal verboten

werden sollen. Das Gegenargument: Religionsfreiheit. Sieht eine Frau

eine Verschleierung für sich als religiös verpflichtend, dann dürfe

man sie weder als Angeklagte noch als Zeugin zwingen, diesen Schleier

im Gericht zu lüften. Doch dieser Einwand sticht nicht. Das wird

jeder nachvollziehen, der irgendwann mal in einem Gerichtssaal war,

in dem der Richter einen Zeugen vernimmt. Da kommt es auf Fragen an

wie: wie detailreich ist die Aussage, wo gibt es Widersprüche, wie

stimmt sie mit früheren Einlassungen überein. Bei all dem spielt aber

auch etwas anderes eine erhebliche Rolle: die Körpersprache,

insbesondere die Mimik, ausweichende Blicke, Schweiß auf der Stirn.

Auch wenn das keine harten Beweise für eine mögliche Falschaussage

sind – Indikatoren sind es durchaus. Könnte sich ein vor Gericht

Befragter hinter einem Schleier verstecken, wären diese „weichen“

Faktoren, die für die Beweiswürdigung durch den Richter aber durchaus

eine wichtige Rolle spielen, nicht mehr auszuwerten. Von einer

Aussage vor Gericht und deren richterlichen Bewertung kann viel

abhängen. Nicht nur das Schicksal eines Angeklagten mit Blick auf die

Frage, ob er oder sie verurteilt wird. Geht es um eine Zeugenaussage,

so hängt von deren Beurteilung auch das Schicksal Dritter ab. Bei

einem Richterspruch, der sich auf eine solche Aussage stützt,

entscheidet diese über den Ausgang des Prozesses und damit über

weitreichende Folgen – persönliche und finanzielle. Wer von den

Auswirkungen einer Zeugenaussage betroffen ist, die gewissermaßen aus

einer Black Box kommt, wird kein Verständnis dafür haben, dass er

dies mit Blick auf die Religionsfreiheit hinnehmen soll.

