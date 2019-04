Westdeutsche Zeitung: Schule oder Klimarettung? Raus aus diesem Kreislauf! (Leitartikel von Olaf Kupfer)

Es wurde höchste Zeit, dass die Bewegung

„Friday for future“ ihre Forderungen mal organisiert in die

Öffentlichkeit bringt und so von ihren Gegnern nicht mehr nur als

marodierende Masse von renitenten Schulverweigerern abgekanzelt

werden kann. Denn wer immer politischen Widerstand organisiert und

dabei dauerhaft ernst genommen werden möchte, muss konkrete Ziele

auch artikulieren, statt immerfort gegen etwas zu sein. Diesen

Anspruch darf man an eine gebildete Schülerschaft stellen. Und jetzt,

nachdem sich Fridays for future sprechfähig organisiert hat, dürfen

sich Politiker und Wissenschaftler auseinandersetzen mit diesen

Forderungen.

Viele Punkte sind sicher diskutabel, weil die Bewegung außer Acht

lässt, dass Klimapolitik Teil des realpolitischen Raums ist, mit

weithin notwendigen politischen Abwägungen. Und dass Klimapolitik vor

allem auch international und außereuropäisch stattfindet, also zum

großen Teil fern der eigenen Haustür passiert. Aber genau das ist ja

Kern dieser Bewegung: Dass sie unvernünftig ist. Dass sie grenzenlos

fordert. Dass sie alte Muster neu justieren will. Dass ein Knopf zu

oft gedachte Denkmuster ausschaltet: Reset. Dass sie im Kleinen

beginnt und das Große will, sprich: Dass die Rettung der Welt genau

jetzt und alternativlos zu beginnen hat. Allein für diese Erkenntnis

haben sich die vergangenen Monate schon gelohnt. Und es gilt zu

vermuten, dass die Bewegung noch breiter und größer wird.

Angesichts dieser Dimension scheint die Frage, ob Schüler weithin

ungestraft dem Unterricht fern bleiben können, um zu demonstrieren,

vernachlässigenswert. Sie ist es trotzdem nicht. Weil die

Schulpflicht, die eigentlich ein Recht auf Schule ist, in dieser

Republik tatsächlich ein hohes Gut ist, das nicht nur

Bildungsministerinnen verteidigen sollten, weil sie es qua Amt

verteidigen müssen, sondern etwa auch die Kanzlerin, die das auch

müsste, es aber nicht tut.

Zwei Aufträge gehen an Demonstrierende und Schulen, wenn es alle

zusammen schaffen wollen, dass wir von der Schulpflicht-Debatte zu

einer eine Ära prägende Klima-Debatte kommen: Die Schule soll künftig

wieder der Ort sein, den man nicht erst verlassen muss, um

Aufmerksamkeit zu erzeugen. Der Ort, an dem das umgesetzt wird, was

die Bildungsminister der Länder erst im vergangenen Jahr vereinbart

haben: „Demokratie als Ziel, Gegenstand und Praxis“ der Schule. Und

die „Stärkung junger Menschen in ihrem Engagement“. Soll heißen:

Schule soll sich einmischen, selbstbewusster werden, kann Start und

Ziel sein. Dann hätten Klima und Schule gewonnen. Was für ein

Fortschritt das wäre.

