Westfalen-Blatt: Brinkhaus kritisiert Kurztrips nach Mallorca

Der Unions-Fraktionsvorsitzende im Bundestag,

Ralph Brinkhaus (CDU), wirbt für einen klaren Klimaschutzkurs seiner

Partei und spricht sich gegen Kurztrips mit dem Flugzeug aus. Das

berichtet das Westfalen-Blatt (Wochenendausgabe).

Bei einer Veranstaltung der Jungen Union (JU) in Herford forderte

Brinkhaus am Donnerstagabend die Bereitschaft zu persönlichen

Einschränkungen und nannte als Negativbeispiel, „Freitagabend in den

Flieger zum Ballermann zu steigen und Sonntagabend zurückzukommen“.

Wie die Zeitung weiter berichtet, wurden Brinkhaus– Aussagen zu

privaten Flugreisen von einzelnen JU-Mitgliedern als Beschränkung der

persönlichen Freiheit und als Gefährdung des Wohlstands

interpretiert. Auf die Nachfrage, ob durch Einschränkungen für den

Klimaschutz die Lebensqualität sinke, sagte Brinkhaus: „Da bin ich

weiter als Sie“, heißt es in dem Bericht weiter.

Der Chef der Unionsfraktion will den Klimaschutz zum Offensivthema

der Union machen: „Das ist unsere Mondlandung. Wir müssen den

Energieverbrauch verringern und bei der Energieerzeugung weniger CO2

freisetzen. Und wir müssen mit den Folgen der Klimaveränderungen

umgehen, also beim Aufforsten Douglasien anpflanzen und wegen

Starkregen mehr Rückhaltebecken vorsehen“, schreibt das

Westfalen-Blatt weiter.

In diesem Zusammenhang könne er sich neben dem Bundeshaushalt

einen „Zukunftshaushalt“ vorstellen, aus dem Maßnahmen zum

Klimaschutz und auch der Breitbandausbau finanziert werden könnten.

Brinkhaus habe aber auch betont, der Klimaschutz dürfe „nicht dazu

führen, dass wir uns deindustrialisieren oder sich die Leute nichts

mehr leisten können“, so das Westfalen-Blatt weiter.

