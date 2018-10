BERLINER MORGENPOST: Mehr Sicherheit istüberfällig – Kommentar von Alexander Dinger über das neue Sicherheitskonzept für Gerichte

Dass Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) ein

Sicherheitsrahmenkonzept für alle Berliner Gerichte und

Strafverfolgungsbehörden unterzeichnet hat, ist überfällig.

Allerdings fehlt es dem 65-Seiten-Papier, an dem in monatelanger

Arbeit neben einem hochkarätig besetztem Lenkungsausschuss und einem

Projektleiter diverse Abstimmungsinstanzen mitgewirkt haben, an

verbindlichem Charakter.

Sicherheit ist nichts, was verhandelt wird. Sicherheit wird

festgelegt – und zwar von oben nach unten. Ein Justizsenator berät

sich mit Staatssekretären, hört Personalräte an, spricht mit der

Belegschaft und trifft dann eine Entscheidung – und die sollte dann

für jedes Haus verbindlich sein. Wenn jeder Gerichtspräsident selbst

über die Umsetzung des Sicherheitskonzeptes entscheiden kann, steht

am Ende wieder ein Flickenteppich mit unterschiedlichen Standards.

