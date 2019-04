Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Ostern 2019

Als am Montag Notre-Dame brannte und es

zeitweise so aussah, als könnte die gesamte Kathedrale ein Opfer

der Flammen werden, da sangen die Menschen in den Straßen der

französischen Hauptstadt gemeinsam. Ein »Ave Maria« für ein

Gotteshaus – womöglich ist es um das Christentum doch nicht so

schlecht bestellt, wie man es im Frühjahr 2019 glauben mag –

zumindest mit Blick auf weite Teile Westeuropas. Gewiss, die

Anziehungskraft einer Kirche ist nicht zu verwechseln mit der

Anziehungskraft eines Glaubens, aber es war schon ein Zeichen, was da

angesichts der drohenden Katastrophe in den Pariser Nachthimmel

gesendet wurde. Und ebenfalls ein Zeichen ist, was seither an

Hilfs- und Spendenbereitschaft aus aller Welt zurückkam. Wille und

Wunsch sind unübersehbar: Eines Tages soll Notre-Dame wieder im

alten Glanz erstrahlen – mag auch der Wiederaufbau nicht einfach

werden. Eine Allegorie auf die Situation der Glaubensgemeinschaft,

die in dieser Kirche einen ihren weltweit wichtigsten Orte sieht?

Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist Notre-Dame –

dieser Touristen-Hotspot im Herzen Frankreichs – einfach nur genauso

säkularisiert wie unser gesamtes Leben. Und höchstwahrscheinlich hat

diese Geschichte vom drohenden Untergang samt der Hoffnung auf

Auferstehung so gar nichts mit der Osterbotschaft zu tun.

Notre-Dame hätte ja auch in jeder anderen Woche in Brand geraten

können – dass es nun ausgerechnet in der Karwoche passierte, ist ein

purer Zufall. Zufall gewiss, aber doch ein durchaus sinnfälliger.

Ostern mag das höchste Fest der Christenheit sein, an die Bedeutung

von Weihnachten jedoch reicht es in der allgemeinen Wahrnehmung nicht

heran. Denn da sind eben auch der Verrat und das Leiden, die

Kreuzigung und der Tod. Nein, Ostern bleibt allein mit dem Geschehen

des Karfreitags im Vergleich zu Weihnachten ein eher sperriges Fest –

Qualen und Sterben eines Gottessohnes eignen sich nun mal weit

weniger zur Verkitschung als die Geburt eines Heilands. Apropos

Verkitschung: »Mich erinnern die Freitagsdemos ein wenig an die

biblische Szene vom Einzug Jesu in Jerusalem«, hat Berlins Bischof

Heiner Koch jüngst in einem Radiobeitrag über die weltweite Verehrung

für die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg gesagt. Das hat

ihm prompt den Vorwurf eingebracht, Greta mit Jesus zu vergleichen.

Koch allerdings rechtfertigte sich, er hätte nur daran erinnern

wollen, »dass unsere Gesellschaft und auch unsere Kirche von Zeit zu

Zeit echte Propheten braucht, die auf Missstände und

Fehlentwicklungen hinweisen und Lösungswege vorschlagen«. Und damit

hat der Gottesmann zweifellos Recht. Zufälle und Zeichen, alte und

neue Propheten – denken Sie ruhig mal drüber nach. Zeit genug sollte

ja sein. Frohe Ostern!

