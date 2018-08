Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Straßenbaubeiträgen

Es ist eine jener Ungerechtigkeiten, die schon

längst hätte abgeschafft werden müssen: Je nachdem in welchem

Bundesland und in welcher Kommune man wohnt, müssen sich Eigentümer

an den Kosten für Straßenbauarbeiten vor ihrem Grundstück beteiligen.

Das sorgt nicht nur bei betroffenen Bürgern für Unmut und Widerstand.

Es löst zudem nicht selten einen Zwist zwischen den Parteien aus.

Dabei entzündet sich der Streit häufig daran, inwieweit die

Baumaßnahme als notwendig erachtet wird. In Bayern wurde diese

ungeliebte Zwangszahlung kürzlich abgeschafft, in anderen Regionen

gibt es sie gar nicht. So gesehen, ist die Forderung des Bundes der

Steuerzahler, die Gebühr nun auch in NRW abzuschaffen, folgerichtig.

Hinzu kommt, dass die Kommunen die Anleger unterschiedlich stark zur

Kasse bitten. Sind es in einer Region 50 Prozent, so müssen

Eigentümer andernorts 80 Prozent der Kosten tragen. Diese Art von

Willkür ist kaum jemandem zu vermitteln. Natürlich werden die

Kämmerer der Städte aufschreien. Sie benötigen das Geld. Doch

angesichts sprudelnder Steuereinnahmen gerade im Bund sollte die

Finanzierung durch die öffentliche Hand gelingen. Edgar Fels

