Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Bademeistermangel

Frei- und Hallenbäder sind ein wichtiger Teil

der städtischen Daseinsvorsorge. Sie bietet Erholung und

Freizeitvergnügen. Seit Jahren sparen die Kommunen hier, nicht nur an

der Infrastruktur, sondern auch am Personal. Das rächt sich jetzt,

zumal bei Bademeistern bald eine Pensionierungswelle droht. Dass

kurzfristig drei Mitarbeiter gleichzeitig krank werden, kann man der

Stadt Bad Salzuflen nicht ankreiden. Dass aber – wie in anderen

Kommunen auch – die Personaldecke auf Kante genäht ist, schon. Es hat

zwar schon ein Umdenken begonnen, wie die Ausbildungsanstrengungen in

Paderborn, Bielefeld und anderswo zeigen. Aber die Kommunen werden

sich fragen müssen, ob Bademeister noch ausreichend bezahlt sind. Das

Sparen hat eine weitere Folge: Laut Zahlen der

Sportministerkonferenz wurde seit dem Jahr 2000 mehr als jedes

zehnte Bad geschlossen. 6000 Bäder soll es noch geben. Das

Schwimmbadsterben ist auch eine Ursache dafür, dass viele Kinder

nach der vierten Klasse noch nicht schwimmen können. Allein weil es

keine Orte mehr gibt, wo sie es lernen können.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 – 585261

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell