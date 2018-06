Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Flüchtlingsrekord

Wenn Alexander Gauland jemals wieder das Wort

»Vogelschiss« in den Mund nimmt, sollte der AfD-Fraktionschef es zu

einer ganz anderen Klarstellung verwenden: Die Folgen der weltweiten

Flüchtlingskrise für Deutschland sind nichts im Vergleich zu den

Dimensionen, die Flucht und Vertreibung in Krisengebieten angenommen

haben. Die AfD-Dramatisierungen wie »Flut« und »Welle« treffen zu,

allerdings nicht bei uns, sondern in Syrien, Afghanistan, Myanmar und

Somalia. 68,5 Millionen Menschen waren 2017 auf der Flucht. Zum

fünften Mal in Folge meldet das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten

Nationen (UNHCR) einen neuen Höchststand. Deutschland erreichten im

vergangenen Jahr dagegen gerade 300.000. Die Masse der Vertriebenen

fand, wenn überhaupt, Unterschlupf in gleichermaßen bitterarmen

Nachbarländern. Rund um den Südsudan, Somalia und die Demokratische

Republik Kongo rücken Dorfgemeinschaften zusammen mit

Neuankömmlingen, die noch weniger haben als sie selbst. Im Osten der

Türkei, in Jordanien und Libanon gibt es Regionen, in denen mehr

Flüchtlinge leben als angestammte Bewohner. Dort gibt es die

Menschlichkeit und den Pragmatismus, der unserer Flüchtlingsdebatte

in Deutschland abhandengekommen ist. Die Zunahme humanitärer

Katastrophen geht einher mit dem Zerfall klassischer Staatensysteme.

Extrem wirksame Kleinwaffen, hochmobile Rebellengruppen und

finanzstarke Kriegstreiber haben das Gesicht des Krieges weltweit

verändert. Das Verzeichnis gescheiterter Staaten listet mehr als 30

Länder auf, deren Gefährdungszustand als »alarmierend« gilt. Dazu

passt, dass die Zahl klassischer Kriege zwischen Nationalstaaten seit

der Jahrtausendwende abgenommen hat. An Stelle der Kriege sind

unüberschaubare Konflikte getreten, deren erste Opfer immer die

Menschen sind. Multinationale und hochgerüstete Militäraktionen im

Kampf gegen den Terror haben die Entwicklung nicht aufhalten können.

Im Osten des Kongos, wo die Gier der Weltwirtschaft nach Coltan

(Smartphones) und Kobalt (Elektromobilität) die Warlords zu

Millionären macht, gibt es 120 Rebellengruppen. Die hochgradig

korrupte Regierungsarmee schaut zu. Stattdessen zettelt sie

Massenmorde im Süden an, um überfällige Präsidentschaftswahlen zu

vereiteln. Generell gilt: Die vom Maghreb bis Pakistan übliche

Begründung, allein militanter Islamismus trage die Schuld am

Zerbrechen von Staaten, greift zu kurz. Die Weltgemeinschaft bekommt

das mit all ihren Instrumenten vom Sicherheitsrat bis zum UNHCR nicht

in den Griff. Was uns vor die Füße fällt, sind Millionen von

gestrandeten Flüchtlingen – und zwar nicht vorrangig an der deutschen

Grenze, sondern weltweit. Um diese Menschen sollten wir uns kümmern.

