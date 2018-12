Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum G20-Gipfel

Irgendwie passte die Odyssee der

Bundeskanzlerin zum Verlauf des G20-Gipfels in Argentinien. Großer

Aufwand, wenig Ertrag. Es ist bezeichnend, mit welch bescheidenen

Resultaten die Staatenlenker der weltweit wichtigsten

Wirtschaftsnationen inzwischen schon zufrieden sind – oder sein

müssen. Wie unter dem Brennglas zeigt sich dabei die Schwäche und

Unentschlossenheit Europas. Während der Multilateralismus mehr und

mehr aus der Mode zu kommen scheint, setzen sich die starken Männer

in Szene. So passt es ins Bild, dass das einzige greifbare Ergebnis

erzielt wurde, als der G20-Gipfel offiziell schon beendet war. Und

doch war allein die Vereinbarung zwischen den USA und China, nach

einer Lösung im Handelsstreit zu suchen und den Konflikt zumindest

vorerst nicht noch weiter zu verschärfen, die ganze Mühe wert. Wie es

ohnehin absurd wäre zu glauben, alle großen Probleme der Welt ließen

sich in nicht einmal 48 Stunden lösen – Kulturprogramm inklusive.

Gewiss: Die zehnte Auflage des Treffens wird nicht als besonders

gelungen in die Geschichte der G20-Zusammenkünfte eingehen. Im Jahr

2009 in der Stunde der größten Not mit Finanz- und Bankenkrise

erfunden, sind die G20 inzwischen selbst in die Krise geraten. Für

manche scheinen sie sogar aus der Zeit gefallen. Doch wer so redet,

muss sich die Frage gefallen lassen, wie die internationale

Staatengemeinschaft sonst zu tragfähigen Lösungen gelangen soll. Wenn

auch nur auf Umwegen in Buenos Aires angekommen, versuchte Angela

Merkel gegen nationale Abschottung und internationale

Kriegsgefahren zu kämpfen. Über die Rahmenbedingungen machte sie sich

dabei wenig Illusionen: »Es ist schwerer geworden«, räumte die

Kanzlerin freimütig ein. An ihrem Willen aber kann–s kaum liegen.

Fünf bilaterale Gespräche, zwei Arbeitssitzungen in großer Runde,

dazu ein Termin für die Medien – so das ehrgeizige Programm für die

fast auf die Hälfte zusammengeschmolzene Zeit. Nicht ohne Grund

sprach der mit ihr gereiste Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) von

»Speed-Dating«. Deutlich wurde dabei auch: Selbst nach ihrem

angekündigten Rückzug auf Raten aus der Politik wird Angela Merkel

auf der Weltbühne fürs Erste noch gebraucht – von wegen »lahme

Ente« also. Vor allem in der verworrenen Lage im Ukraine-Konflikt

richten sich die Blicke auf die Kanzlerin: Zwar versucht Deutschland

hier nun schon seit mehr als vier Jahren einigermaßen erfolglos zu

vermitteln, dennoch genießt die Bundesregierung mit Angela Merkel an

der Spitze immer noch mehr Vertrauen auf beiden Seiten als jedes

andere Schwergewicht in der internationalen Politik. Oder wie es

US-Präsident Donald Trump sagte: »Angela, lasst uns Angela

einbeziehen.« Man darf gespannt sein, ob das auch in der CDU alle

gehört haben.

