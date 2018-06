Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Kommunionsstreit

Cuius regio, eius religio« (»Wessen Gebiet,

dessen Religion«) hieß in der Zeit der Reformation ein Grundsatz,

nach dem der Herrscher eines Landes die Konfessionszugehörigkeit

seiner Untertanen bestimmte. So dramatisch ist es nicht, was jetzt in

der katholischen Kirche passiert. Künftig kann aber jede Diözese für

sich bestimmen, ob sie evangelische Ehepartner zur Kommunion zulässt,

gerade so, wie es das jeweilige geistliche Oberhaupt für richtig

hält. Das dürfte zu einem kuriosen Flickenteppich auf der Landkarte

des deutschen Katholizismus führen, der die Glaubwürdigkeit der

Kirche nicht gerade befördert. Es wäre besser, wenn sich die Bischöfe

auf eine einheitliche Linie verständigt hätten. Zumal in vielen

Gemeinden die Teilnahme evangelischer Ehepartner an der Eucharistie

bereits Praxis ist. Gutes hat der jetzt gefundene Kompromiss

dennoch: Niemand geht aus dem Streit als Verlierer hervor. Und die

Evangelische Kirche sieht darin ein Signal für die Ökumene. »Man

ist geneigt, von einem kleinen Schritt in der Ökumene, aber einem

großen Schritt für die katholische Kirche zu sprechen«, kommentierte

die EKD gestern in einer Stellungnahme. Wie wahr.

