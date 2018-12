Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Anwerbeprämie für Pflegekräfte

Keine Kollegen, keine Zeit, keine Anerkennung –

die psychische Last, Menschen im Dauerlauf zu pflegen, hat viele

Fachkräfte aus dem Pflegeberuf aussteigen lassen. Der Personalmangel

hat sich so weiter verschärft, was dazu geführt hat, dass zum Teil

hohe Anwerbeprämien gezahlt werden. Das ist Kliniken und Trägern aber

nur sehr bedingt vorzuwerfen, denn der Arbeitsmarkt ist mancherorts

so leergefegt, dass sie sich nicht anders zu helfen wissen. Mit dem

sogenannten Pflegepersonalstärkungsgesetz, das 2019 in Kraft treten

soll, versucht die Bundesregierung, dem Fachkräftemangel

entgegenzuwirken. Das ist angesichts einer Lücke von 500.000

Vollzeitstellen, die einer Studie zufolge bis 2030 in der Altenpflege

klafft, keine leichte Aufgabe. Das Gesetz kann also nur einer erster

Schritt sein. Nicht nur die Bezahlung, vor allem die

Arbeitsbedingungen müssen sich verbessern. Ein Problem sind die hohen

Ausfallzeiten, die auf die Belastung zurückzuführen ist. Es braucht

also mehr Zeit für Regeneration. Das könnte helfen, ehemalige

Pflegekräfte zurückgewinnen. Und nicht zuletzt werden mehr

ausländische Fachkräfte angeworben werden müssen.

