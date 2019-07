Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur EU-Kommission

Am deutschen Wesen will und wird Europa ganz

sicher nicht genesen. Was SPD und Grüne, aus Berlin getrieben, in

Straßburg und Brüssel treiben, schadet der EU und ihren Institutionen

ganz erheblich. Die SPD ist mal wieder wütend auf sich selbst, weil

ihr durchsichtiges Manöver gegen den christdemokratischen

Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) natürlich nicht automatisch

ihren Kandidaten Frans Timmermans an die Spitze der EU-Kommission

gebracht hat. Und dass die SPD-Abgeordneten im EU-Parlament eine Art

Anleitung zur Verhinderung von Ursula von der Leyen verfasst haben,

ist an Chuzpe kaum zu überbieten. Man erinnere sich nur an die

Empörung in der SPD, als die Europaabgeordneten der Union im Februar

2017 ein Dossier über den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz und

dessen Amtsführung als EU-Parlamentspräsident anlegten. Da war es dem

SPD-Linken Ralf Stegner nicht zu blöd, Vergleiche zur Barschel-Affäre

zu ziehen. Ebenso durchschaubar ist die Taktik der Grünen. Auch sie

versteigen sich in das zur Gesetzmäßigkeit überhöhte Prinzip, dass

nur einer der Spitzenkandidaten Präsident der EU-Kommission werden

könne – und bringen erneut EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe

Vestager ins Spiel, weil sie ja auch irgendwie eine Spitzenkandidatin

gewesen sei. War sie aber nicht. Und es müsste die Liberalen im

EU-Parlament stutzig machen, dass die Grünen die ach so liberale

Dänin zu ihrer Favoritin machen, sollte von der Leyen scheitern. Und

das ist überhaupt nicht ausgeschlossen, wenn es am kommenden Dienstag

um 18 Uhr zum Schwur kommt. 751 Abgeordnete stimmen ab, 376 Stimmen

sind eine Mehrheit. Von dieser Zahl ist die noch amtierende

Bundesverteidigungsministerin ein gutes Stück entfernt. Was passieren

würde, falls sie nur mit den Stimmen der Rechtspopulisten ins Amt

kommen sollte, ist jetzt schon klar. Politische Gegner würden der

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Legitimation

absprechen. Ihr Start wäre belastet, womöglich sogar die gesamte

Amtszeit. Eine von Beginn an beschädigte EU-Chefin kann aber niemand

wollen. Und wenn sie durchfällt? Viel spräche für einen neuen

Vorschlag bis September. Junckers Kommission amtiert bis Ende

Oktober, Zeit wäre also genug. Wie der Konflikt zwischen Parlament

und Staats- und Regierungschefs gelöst werden könnte, ist allerdings

unklar. Margrethe Vestager käme wahrscheinlich wieder ins Spiel und

hätte gute Chancen auf eine Mehrheit im Parlament. Die Regierenden

könnten sich auf die Sprachregelung verständigen, dass die Dänin

offiziell keine Spitzenkandidatin gewesen sei, und das EU-Parlament

hätte seinen Willen bekommen.

