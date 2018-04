Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Freigabe eines Teilstücks der A33

Es ist noch nicht der endgültige Lückenschluss

der A33. Es ist nur die Freigabe eines kurzen Abschnitts von 7,9

Kilometern für den Verkehr. Und doch ist das ein Riesenschritt –

zumal zwei weitere Abschnitte Ende 2018 und Ende 2019 folgen. Somit

wird in absehbarer Zeit endlich eine Verbindung fertiggestellt, die

seit mehr als einem halben Jahrhundert eine wichtige Achse zwischen

Osnabrück, Bielefeld und Paderborn sowie darüber hinaus bis zur

überregionalen Tangente, der A44, bildet. Dennoch war der politische

Wille zum Weiterbau dieser Autobahn im Land nicht immer vorhanden,

etwa weil man Gelder an anderer Stelle einsetzen wollte. Die

Wirtschaft hingegen hat immer auf den Lückenschluss gedrängt, stets

verwiesen auf die Schlüsselfunktion der Infrastruktur für die

Logistik. Die schnelle Erreichbarkeit der Märkte und die Einbindung

der heimischen Unternehmen in die größeren Strukturen der nationalen

und internationalen Wirtschaft werden als unverzichtbare

Standortfaktoren gesehen. Dafür ist eine gute Vernetzung mit dem

Fernstraßennetz und den Seehäfen nötig. Tausende Pendler auf der

überlasteten B68 sowie die Anwohner der Bundesstraße in

Bielefeld-Quelle und Steinhagen können heute Nachmittag aufatmen.

Andere bekommen nun dagegen Lärm und Feinstaub vor die Tür. Denn der

Abschnitt durch Steinhagen ist nicht zuletzt wegen der Linienführung

mitten durch die Gemeinde stets umstritten gewesen. Die Trasse bringt

alle Nachteile einer Autobahn direkt in den Ort, einschließlich des

vermehrten Zubringerverkehrs. Woanders werden heutzutage

Ortsumgehungen gebaut. In Steinhagen haben die Planer gegen alle

Widerstände aus der Bevölkerung immer wieder auf dieser Trasse

beharrt, möglichst nah an der Bundesstraße, die sie entlasten sollte.

Alle Versuche, eine Südtrasse ins Spiel zu bringen, scheiterten an

den Übergabepunkten. Planerisch ist immer abschnittsweise, nie über

die selbst gesetzten Grenzen hinaus gedacht worden. Die meisten

Bürger sind indes bereit, eigene Nachteile hintanzustellen. Sie haben

erkannt, dass die Autobahn gesamtgesellschaftlich gesehen von Nutzen

ist. Trotz der Eröffnung des Abschnitts Bielefeld-Steinhagen wird die

A33 ihre volle Wirkung erst entfalten, wenn der Lückenschluss in

Borgholzhausen geschafft ist. Und eigentlich muss man in noch

größeren Dimensionen denken. Man muss auch das zweite

Autobahn-Neubauprojekt der Region, die Nordumgehung der A30 in Bad

Oeynhausen, einbeziehen, obwohl deren Freigabe noch immer nicht

absehbar ist. Zudem sollte man über Osnabrück hinaus auf den

Weiterbau der A33 bis zur A1 schauen. Beide zusammen wären ein

wirklicher Sprung für die Mobilität der Menschen und der Wirtschaft

in OWL.

