Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Spitzensportförderung

Das Ziel der Spitzensportreform ist klar

formuliert: Mehr Medaillen sollen her. Aber nicht zu jedem Preis.

Damit ist derzeit in erster Linie die finanzielle Ausstattung

gemeint. Jetzt hat das Bundesinnenministerium zusätzliche 27,75

Millionen Euro bewilligt. Damit bleibt ein Differenzbetrag zu den

Forderungen des Deutschen Olympischen Sportbundes von etwas mehr als

56 Millionen. Ein großer Wurf sieht anders aus. Anstatt wie auf

einem Basar zu verhandeln, sollte endlich eine klare Entscheidung

her. Will man sich in Deutschland erfolgreichen olympischen

Spitzensport leisten – oder will man das nicht. Will man es, muss man

richtig investieren. Gold und auch Silber und Bronze kosten eben.

Gerne wird in Diskussionen um sportliche Entwicklungsmöglichkeiten

auf Großbritannien zwischen den Jahren 1996 und 2012 (1/29

Goldmedaillen bei Olympia) verwiesen. In der Tat ein Lehrbeispiel.

Sir Sebastian Coe konnte allerdings in ganz anderen Dimensionen

investieren – vor allem, weil die Spiele 2012 in London stattfanden.

Weil Olympia in Deutschland als Motivationsschub entfällt, bleibt

also nur das Geld. Wenn man es denn will.

