Westfalen-Blatt: ein Kommentar zum Arbeitsmarkt

Es ist gut, dass sich Hubertus Heil (SPD) so

vorausschauend um den Arbeitsmarkt kümmert – und dabei als Blaupause

die guten Erfahrungen aus der Finanzkrise 2008/2009 in sein

Gesetzesvorhaben einbezieht. Sein Vorschlag ist aber auch nicht ganz

unproblematisch. Als damals den Unternehmen die Aufträge wegbrachen,

konnten Massenentlassungen durch das Instrument des

Kurzarbeitergeldes vermieden werden. Die Unternehmen sparten einen

Teil der Lohnkosten ein und konnten ihre Fachkräfte halten. Das war

auch die Basis für den folgenden Aufschwung. Zehn Jahre ist es

hierzulande nur bergauf gegangen. Die Wirtschaft brummte. Nun aber

bahnt sich eine wirtschaftliche Schwächeperiode an. Handelskrieg,

Autokrise, Brexit, Russlandsanktionen – es gibt eine Reihe globaler

Ereignisse, die wie Sand im Getriebe einer Maschine wirken. Einige

Experten sagen bereits eine Rezession voraus – ein Schrumpfen der

Wirtschaft. Das hätte in der Tat fatale Folgen. Das Jobwunder wäre

passé. Im Gegenteil: Zehntausende Arbeitnehmer müssten um ihren Job

bangen. Das Szenario dürfte zwar nicht mit der Wucht der Finanzkrise

vergleichbar sein. Und doch sind die globalen Verflechtungen so stark

geworden, dass viele deutsche Unternehmen etwa unter den Folgen der

Zollstreitigkeiten zwischen China und den USA leiden. Hinzu kommt der

Wandel durch digitale Technologien und ökologische Erfordernisse.

Neue Firmen entstehen, alte müssen um ihr Überleben bangen. Hier

zeigt sich die Grenze von Heils Arbeitsmarkt-Offensive. Mit seinem

»Instrumentenkasten« kann er zwar Symptome einer Wirtschaftsschwäche

in Deutschland lindern helfen und den Wandel begleiten – und das ist

zu begrüßen. An der Ursache der globalen Krise kann er damit nicht

rütteln. Ebenso wäre es gefährlich, durch das Geld der Arbeitsagentur

einen Strukturwandel zu verhindern oder hinauszuzögern. Zuviel

staatliche Einmischung wäre Gift für notwendige Innovationen. Heils

Lösungsideen, sofern sie denn kommen, dürften aber noch einen

weiteren Zweck haben: Sie sollen den Sozialdemokraten mehr Wähler

bescheren. Die SPD, derzeit ebenfalls in der Krise, will ihren

einstigen Ruf als Arbeitnehmerpartei erneuern.

