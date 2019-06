Westfalen-Blatt: ein Kommentar zum Kohleausstieg

Mit seinem Vorstoß, schon 2030 und nicht – wie

vereinbart – erst 2038 aus der Kohle aussteigen zu wollen, schadet

Markus Söder nicht nur den CDU-Wahlkämpfern in Sachsen, Thüringen und

Brandenburg. Bayerns CSU-Ministerpräsident beschädigt das

Konsensprinzip und den politischen Kompromiss ganz generell. Wenn

Ergebnisse – wie die der Kohle-Kommission – nach langen, zähen

Verhandlungen nicht mehr gelten, weil Kinder und Jugendliche in gar

nicht mal so großer Anzahl der Schule fernbleiben und für eine andere

Klimapolitik demonstrieren und die Grünen mit dem Thema derzeit gute

Umfragewerte und Wahlergebnisse erzielen, dann macht sich Politik

angreifbar – und obendrein erpressbar. Söder signalisiert den

Aktivisten in Garzweiler damit: Wenn eine Regierungspartei uns beim

Kohleausstieg freiwillig acht Jahre schenkt, dann bekommen wir auch

den sofortigen Kohleausstieg hin – ganz einfach mit noch mehr Protest

und noch radikaleren Aktionen. All das dürfte der gewiefte

Machtpolitiker bedacht haben, als er seine Sätze gesagt hat. Ebenso

die erwartbaren Reaktionen aus dem Osten, wo im Spätsommer und Herbst

drei Landtage gewählt werden. Sachsens Ministerpräsident Michael

Kretschmer (CDU) meinte zu Söder: »Super Vorschlag. Wenn du in Bayern

keine Braunkohle hast, kannst du das super fordern.« In der Tat ist

der Opportunismus des CSU-Vorsitzenden sehr leicht durchschaubar. Das

gilt auch für die Forderung, dass die 40 Milliarden Euro

Strukturhilfe für die Braunkohleregionen anders verteilt werden

sollten. Wer den oft unrealistischen Pauschalforderungen der

Klima-Aktivisten bereitwillig nachgibt, weil er um Grünen-Wähler

buhlen will, leistet der Radikalisierung von Gruppen wie »Ende

Gelände« Vorschub. Dazu schrieb am Wochenende der Bezirksvorsitzende

der FDP in Ostwestfalen-Lippe, Frank Schäffler, bei Twitter: »Das ist

die Folge, wenn man die Politik am Mob der Straße ausrichtet.« Die

Formulierung scheint nicht mal so übertrieben, wenn man weiß, dass

vorige Woche im Porschezentrum Köln vier Cayenne-SUV abgefackelt

wurden. Bekannt hat sich eine linksautonome Gruppe. Motiv:

Klimaschutz.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Scholz Stephan

Telefon: 0521 585-261

st_scholz@westfalen-blatt.de

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell