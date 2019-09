Westfalen-Blatt: ein Leitartikel zum Klimapaket

Die Bewegung »Fridays for Future« bringt

Millionen Menschen auf die Straße, und im Kanzleramt läuft die

Bundesregierung heiß. Dieser Freitag wird in die politische

Geschichte unseres Landes eingehen, auch wenn ihm weder unmittelbar

der Weltuntergang noch die Weltenrettung folgt. Und doch ist das

Klimapaket ein großer Schritt in die richtige Richtung, weil es auf

Langzeitwirkung setzt und der Kraft des Fortschritts mehr vertraut

als dem Verbot. Dass es trotzdem Kritik von allen Seiten gibt,

überrascht nicht. Wie sollte es anders sein, wenn sich Leugner des

menschengemachten Klimawandels auf der einen und Anhänger einer neuen

Öko-Religion auf der anderen Seite gegenüberstehen. Da wäre es sogar

für die stärkste und selbstbewussteste Regierung unmöglich gewesen,

es allen Recht zu machen. Und diese Koalition aus CDU/CSU und SPD ist

weder besonders stark noch besonders selbstbewusst. So verwundert es

nicht, dass einige Maßnahmen eher dem Durchhaltewillen der

Regierenden geschuldet sind und zur Beruhigung der Regierten dienen

sollen. Im berechtigten Bemühen, die Akzeptanz unterschiedlichster

Interessengruppen zu erlangen, ist die Große Koalition zum Teil doch

arg ins Klein-Klein verfallen. Zugleich erweckt sie so einen

Rechte-Tasche-Linke-Tasche-Effekt. Ein radikales Umsteuern, wie es

die Umweltverbände und ihre wahrlich nicht nur jungen Anhänger

fordern, hätte sicher anders ausgesehen. Doch ist es gerade das Beste

an den Beschlüssen, dass sie nicht auf Radikalität und den

»Systemumsturz« setzen. Denn niemand kann glauben, dass ein Kurs des

plumpen Verbietens langfristig betrachtet Aussicht auf Erfolg hätte.

Ebenso sollte niemand glauben, dass ein Klimaschutzpaket einer

deutschen Regierung genügen könnte, um die Probleme in den Griff zu

bekommen. Dafür ist viel zu lange viel zu wenig passiert. Und so sind

jetzt nicht nur die Politiker, sondern wir alle gefordert – und das

für ziemlich lange Zeit mit ziemlich einschneidenden Veränderungen.

Vor diesem Hintergrund ist es auch das einzig Richtige, auf eine

CO2-Bepreisung über den Handel mit Verschmutzungsrechten zu setzen

statt auf eine CO2-Steuer. Das Vertrauen in die Kraft und

Lösungsfähigkeit der Marktwirtschaft darf nicht verloren gehen. Doch

wird alles Bemühen erfolglos bleiben, wenn der Zertifikatehandel an

Deutschlands Grenzen Halt macht. Man darf gespannt sein, was dazu an

diesem Wochenende beim UN-Klimagipfel in New York zu hören sein wird.

Überhaupt sollte die Tatsache, dass Deutschland für exakt 2,1 Prozent

der energiebedingten weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist,

nicht außer Blick geraten. Und zwar nicht, um daraus eine faule

Ausrede für das Nichtstun abzuleiten, sondern um technologische

Lösungen zu entwickeln, die weltweit überzeugen und als Vorbild

dienen können.

