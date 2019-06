Westfalen-Blatt: Kommentar zu Angela Merkel

Wenn man sieht, wie die Bundeskanzlerin beim

G20-Treffen in Japan den US-Präsidenten allein mit ihrer Mimik auf

Distanz hält, dann braucht man sich eigentlich keine Sorgen um Angela

Merkel machen. Eigentlich. Seit den beiden Zitteranfällen bei

öffentlichen Anlässen ist der Gesundheitszustand der Regierungschefin

zum Thema geworden. Ob Erschöpfung oder Krankheit: Die Bilder der

zitternden Kanzlerin sollten einen in erster Linie mit Sorge erfüllen

– Sorge um die Gesundheit einer Frau, die seit 14 Jahren ein Pensum

wie kaum ein anderer Mensch in Deutschland erfüllt. Und hier ist das

Mitgefühl unabhängig davon, ob man jede politische Entscheidung

Merkels für richtig hält. Fragen nach ihrer körperlichen Verfassung

lässt sie sich gar nicht erst stellen. Ihre Antwort: einmal Japan und

zurück, 22 Stunden Flug, etwas mehr als einen Tag in Tokio, sieben

Stunden Zeitverschiebung, dann direkt zum EU-Gipfel nach Brüssel.

Alles wie immer, anstrengend wie immer. Die Kanzlerin schont sich

nicht, weil sie sich im Moment nicht schonen kann. In diesen Tagen

steht zu viel auf dem Spiel. Dabei ist der G20-Gipfel nicht ihr

wichtigster Termin. In Brüssel geht es am Sonntag um die Vergabe der

Spitzenposten bei der Europäischen Union (EU). In der Verlosung sind

Kommissionspräsident, Außenbeauftragte, Präsident der Europäischen

Zentralbank, Ratspräsident und Parlamentspräsident. Nun gerät Angela

Merkel ohnehin nicht in den Verdacht, in Personalangelegenheiten

besonders gewieft vorzugehen. Den Spitzenkandidaten der Union für das

Amt des EU-Kommissionspräsidenten, Manfred Weber von der CSU, hat sie

schon fast aufgegeben. Sollte die Kanzlerin nicht mindestens den

Bundesbank-Präsidenten Jens Weidmann zum EZB-Chef machen, sondern für

den größten EU-Staat bloß den Posten der EU-Außenbeauftragten für

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) herausholen, dann

hieße es: Merkel hat schlecht verhandelt und sich nicht durchgesetzt,

weil ihr Gesundheitszustand es nicht zuließ; zumal EU-Ratspräsident

Donald Tusk bereits angekündigt hat, dass die Sitzung der Staats- und

Regierungschefs wohl bis Montagmorgen dauern werde. Schlaflose Nächte

gehören dazu, wenn es um viel geht. Politik ist ein hartes Geschäft.

Und ein zynisches. Schwächen werden ausgenutzt, Rücksichtnahme hält

sich in Grenzen. Gesundheit ist Macht. Verfällt die Gesundheit,

verfällt die Macht. Die Kanzlerin weiß das. Es dürfte sie zusätzlich

unter Druck setzen. Und Druck tut ihr jetzt gewiss nicht gut. Nur

Angela Merkel selbst und ihre Ärzte können beurteilen, wie es ihr

geht. Jede Ferndiagnose medizinischer Laien ist unseriös. Und jede

hämische Bemerkung unanständig.

